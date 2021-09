Concorso europeo del fumetto, il parmigiano Ghinelli tra i vincitori

Durante il Festivaletteratura di Mantova 2021 sono stati premiati i vincitori del concorso europeo del fumetto My Life in Strips - la sezione a fumetti del progetto Read on - rivolto alle ragazze e ragazzi di tutta Europa dai 12 ai 19 anni divisi in due categorie: Junior (12 - 15 anni) e Senior (16 -19 anni).

Il tema del concorso era My Life, per raccontare paure, gioie, amori, scoperte, noie e passioni dei giovani di oggi. Nell’evento del 9 settembre “My Life in Strips: vincitori a rapporto” nel chiostro del Museo diocesano a Mantova, due dei vincitori hanno dialogato con alcuni maestri del graphic novel presenti al Festival: Assia Petricelli, Sergio Riccardi ed Emanuele Rosso.

Tra i vincitori c’era anche il parmigiano Pietro Ghinelli, terzo classificato nella sezione senior. Pietro, 17 anni, è un vero talento nel disegno, sua passione fin da piccolissimo. Frequenta l’Istituto D’Arzo di Montecchio, settore grafica, sede Sant’llario d’Enza.

Sul palco ha spiegato che il suo fumetto dal titolo «Il colpo» racconta in chiave ironica un episodio avvenuto qualche hanno fa durante un viaggio ad Amsterdam per il progetto teatrale della scuola.

Per il suo lavoro ha utilizzato la tecnica dei fumetti classici, bianco e nero a china con pochi sfondi lievemente acquarellati. Inoltre ha specificato che dei quattro amici che hanno partecipato a «Il colpo», lui è l’unico chiaramente riconoscibile, per gli altri tre ha scelto di raffigurarli tramite personaggi tipici del fumetto e dell’illustrazione.

Pietro nel 2020 aveva partecipato al progetto «Graphic Journalism. Documentare e raccontare le discriminazioni per una nuova cultura dei diritti e della pace» (Bando Pace 2020 promosso dalla regione Emilia Romagna), organizzato a Parma dall’associazione onlus Ciac. Il suo lavoro «Mondo grigio, anima a colori» fa parte delle opere che compongono il libro «Disegnare il presente con il Graphic Journalism» pubblicato nel 2020.

r.c.