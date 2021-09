La danzatrice agonista: «La libertà è in pista. Ma quanti documenti!»

La libertà, per Monica e Emanuele, ha la sostanza di una pista da ballo. E la stessa forma l’ha avuta, per loro, il mondo intero, anche nel pieno della pandemia: nazioni diverse come angoli e bordi di una pista entro cui muoversi a ritmo di un valzer lento, un tango, un fox trot. Perché, anche nel bel mezzo del caos del passaggio tra zone di colori diversi, nell’impossibilità di muoversi da una regione all’altra (figuriamoci da una nazione all’altra), i ballerini di danza sportiva Monica Cavagni e Emanuele Frati hanno viaggiato, attraversato ogni confine – anche burocratico – per potersi allenare e gareggiare. Portando a casa anche qualche vittoria.

«Mentre il mondo era fermo, noi eravamo in viaggio: è stata una sensazione molto particolare – racconta Monica –. Gli aeroporti erano praticamente vuoti. Durante gli spostamenti più brevi, la macchina era piena più di fogli, documenti, certificazioni che vestiti e accessori per l’esibizione».

I loro spostamenti erano stati resi possibili da un decreto che consentiva alle squadre o società di attività agonistiche di poter viaggiare per allenamenti e gare. E loro sono iscritti alla Fids, Federazione italiana danza sportiva, riconosciuta dal Coni.

«Nell’ultimo anno e mezzo siamo stati, oltre che in Lombardia, Veneto, Toscana, Umbria, anche in Austria, Slovenia, Croazia e Olanda – sottolinea Monica –. A Rimini ci sono stati i campionati nazionali di danza sportiva. In Olanda, a Rotterdam, il nostro primo campionato mondiale: siamo arrivati al 44° posto su 112 coppie».

Dentro alla pista «tutto sembrava non essere cambiato», fuori «un contesto diverso, fatto di regole rigide, distanze, assenza».

«Prima del Green Pass, erano diventati routine sia i tamponi che le autocertificazioni. Siamo arrivati anche a fare un tampone al giorno per continuare a gareggiare. Prima di entrare in pista obbligo della mascherina, distanze rigorose e igienizzazioni – spiega la ballerina –. La cosa che più poteva incidere sulla performance? Sicuramente la mancanza del pubblico: l’espressività, la carica e l’energia che possono trasmettere gli spettatori sono di fondamentale importanza per chi deve esibirsi».

I due ballerini sono anche maestri all’Asd Holly Dance, che Emanuele decise di aprire nel 2012 insieme a Maria Cristina Rappisi.

Ed è anche dalle sale di questa scuola che si continua a sognare in grande: «Abbiamo in mente tantissimi progetti, tutti nel rispetto del motto “ripartire in totale sicurezza” – fanno sapere –. Appena la situazione lo permetterà, daremo vita ad un progetto per insegnare danza nelle scuole: mai come quest’anno lo sport è di fondamentale importanza, anche per i più piccoli».

Uno sport (si direbbe un’arte) quella di Monica e Emanuele che può salvare quella dimensione di contatto che il virus sta compromettendo. «Non vogliamo perdere né la dimensione del contatto, né quella del conforto – concludono –. La musica e la danza riempiono i metri che ci separano».

Anna Pinazzi