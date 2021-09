Una sconfitta avvilente

Benedyczak 6,5

Gioca pochi minuti e segna un gol di astuzia che poteva riaprire la gara, e che noi avremmo annullato per una sua sbracciata su Sorensen ma che l'arbitro ha fatto bene a convalidare perché poco prima anche il 2-0 degli umbri era viziato da un fallo analogo. E' un giovane su cui la società ha investito e che fin qui ha giocato poco. Non siamo certo a chiedere che diventi titolare ma è confortante sapere che Tutino e Inglese hanno una alternativa all'altezza del livello del campionato di B

Colombi 5,5

All'inizio mostra un po' di ruggine, respinge un colpo di testa ed è incolpevole sul gol, ma con i piedi si mostra approssimativo e per di più si fa male.

Delprato 5,5

Uno dei meno peggio a ben guardare ma il suo lavoro sulla fascia alla fine non pesa né in fase difensiva né in quella offensiva.

Danilo 5

Finché gli avversari hanno traccheggiato è rimasto a galla ma appena i ritmi si sono alzati ha mostrato la corda anche perché davanti non c'è filtro.

Cobbaut 4,5

Sul primo e sul terzo gol è stato goffo e mal posizionato. Anche con la palla fra i piedi ha avuto sbavature oppure tocchi scolastici. Alle prime uscite ci aveva illuso.

Coulibaly 5,5

Per essere al debutto da titolare non ha fatto neppure male, anche se sul secondo gol è stato un po' molle. Però se gli altri avessero avuto la sua verve non avremmo perso.

Juric 5

Prova a fare legna ma un po' per limiti suoi, un po' perché nessuno lo aiuta nel recuperare la palla, va a finire che corre a vuoto ed è spesso impreciso.

Sohm 4,5

Quando faceva il terzino aveva l'alibi del doppio ruolo, ieri ha fatto il play ma pareva una statua, A parte la lentezza, anche con la palla è stato spento.

Brunetta 5

Per un'ora ci prova, fa l'interno, va a oscurare Proietti, prova a tirare e suggerire. Poi sballottato qua e là nello scacchiere si ammoscia e pare sfiduciato.

Correia 5

Ci mette un bell'impegno e disponibilità a rientrare ma in attacco, dove dovrebbe incidere, il paragone con Man è impietoso.

Inglese 4,5

Due passi indietro rispetto a domenica. E' parso stanco, poco reattivo, e non s'è fatto mai trovare dove cadeva la palla.

Mihaila 4,5

Svogliato, svagato, magari poco cercato dai compagni ma anche perché non si è fatto trovare con i giusti movimenti.

Tutino8' st 5

Rileva Correia e gioca prima a destra poi a sinistra senza lasciare un segno che sia uno sulla gara.

Buffon 24' st sv

Prima della gara incoraggia tutti e dà consigli (evidentemente inascoltati), Poi subentra e incassa due gol senza colpe.

Maresca 4

La partita del Parma è stata indecorosa. I notiziari da Collecchio tutti i giorni riportano esercitazioni sul possesso palla e non segnalano mai lavoro sulla riconquista della palla. Ma gli avversari non te la regalano e non c'era bisogno di prendere tre gol a Terni (dove il Pisa ne ha fatti 4) per capirlo. Una tale impotenza offensiva abbinata a pochezza nella fase di difesa non lascia presagire nulla di buono. E non ha niente di moderno. La rosa certamente ha dei limiti, ma in serie B è l'umiltà che può fare miracoli.