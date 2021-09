Verdi, turismo, Carnevale: 5 domande ai candidati sindaco

Elisa Guareschi Busseto Insieme

«Tutelare i negozi di vicinato e sostenere le nuove imprese»

1. Verdi e Busseto devono tornare ad essere una cosa sola. Amplieremo l'offerta delle manifestazioni collaterali al Festival Verdi prevedendo la diretta televisiva della Prima da Busseto e Concorso voci verdiane. Istituiremo il progetto «Aspettando il Festival Verdi» in spazi esterni proponendo l'esecuzione di opere già andate in scena, in modo che non restino chiuse in teatro coinvolgendo le diverse realtà sul territorio. Il marchio «Verdi» dovrà racchiudere e identificare tutte le eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche del territorio.

2. Tuteleremo i negozi di vicinato coinvolgendo gli esercenti attraverso interventi concreti anche a fronte delle ripercussioni subite in seguito alle chiusure. Sostegno economico alle nuove imprese e a quelle già avviate, riduzione della Tari che per il 2021 abbiamo azzerato. Attenzione al decoro urbano e un centro più pulito, oltre agli interventi sui negozi sfitti per rendere il centro più attrattivo.

3. Il progetto di fusione non è previsto nel nostro programma. Busseto non può perdere la propria identità rischiando di vedere dislocati servizi. Siamo favorevoli a convenzioni di servizi che uniscono risorse senza togliere autonomia.

4. Garantiremo sostegno alle famiglie e alle imprese fino a quando la ripresa post pandemia non sarà apprezzabile; riprenderemo tutte le manifestazioni interrotte e che rendevano vivo il paese ideandone di nuove. Il Carnevale aveva subito un arresto a causa della presenza limitata di volontari. Riprenderemo la collaborazione con il Comune di Pietrasanta, interrotta per Covid, per la realizzazione dei carri coinvolgendo le associazioni locali.

5. La priorità in questi anni di mandato è stata data agli interventi di messa in sicurezza di diverse strade del centro e delle frazioni che a causa di una carente manutenzione passata versavano in condizioni pessime con investimenti di più di 2 milioni di euro ma c'è ancora molto da fare. Sono state avviate le procedure per la sistemazione di alcuni ponti, sarà realizzata la minirotatoria all'intersezione tra via Bellini, Viale Affò. Previsto l'allargamento del traversante Spigarolo per facilitare la circolazione dei mezzi pesanti. Effettuato studio di fattibilità per la realizzazione dell'ultimo tratto di tangenziale . Importante anche il progetto relativo alla mobilità sostenibile per il potenziamento delle piste ciclabili.

Gianarturo Leoni

Bene Comune

«Valorizzare il centro e incentivare le manifestazioni»

1. Busseto è cultura diffusa. Punto a sostenere: Premio Verdi d'Oro degli Amici di Verdi, Concorso Voci Verdiane, allestimento opera nel Festival Verdi in teatro a Busseto, Verdi l'Italiano, Museo Renata Tebaldi. Riparto da qui: Busseto protagonista dialogando con i più grandi teatri italiani ed europei, sostenendo festival e manifestazioni nuove. Sviluppare il turismo esperienziale per la conoscenza dell'uomo Verdi nei luoghi che ha frequentato a Busseto e nelle frazioni di Roncole e Madonna dei Prati: concerti nelle chiese, nelle corti, in teatro; itinerari con guida nelle campagne, a piedi o in bici, per conoscere Verdi agricoltore; nelle nostre trattorie pranzi e cene con i piatti e vini preferiti dal Maestro per conoscere i suoi gusti raffinati.

2. Prioritaria la salvaguardia dei negozi di vicinato. Busseto ha bisogno di attrattività urbana e valorizzare il centro storico. Come si fa? Con l'ascolto di commercianti, artigiani e tutti gli attori dell'economia locale in un progetto partecipativo. Interverremo sull'estetica dei luoghi e sull'arredo urbano per rigenerare il turismo accogliendo manifestazioni e iniziative. Via Roma, in orario di chiusura al traffico, potrebbe essere il luogo ideale dove collocare tavoli con ombrelloni di riparo per degustare i prodotti dei nostri panettieri, gelaterie, bar, enoteche e pizzerie, oltre a far apprezzare le nostre birre ed i salumi artigianali.

3. Le fusioni sono impraticabili per l'indisponibilità dei comuni confinanti e per la forte identità di Busseto. Piuttosto aumentiamo collaborazioni e convenzioni fra Comuni. Mettere insieme risorse umane e strumentali è fattibile. Personalmente sono diffidente verso le Unioni di Comuni dopo la fallimentare esperienza della Unione Terre Verdiane della quale stiamo pagando ancora il conto.

4. Il turismo in una Busseto Albergo Diffuso. Il carnevale ci manca tantissimo e faremo il possibile per recuperarlo ma non basta. Valorizzare esperienze consolidate come le Olimpiadi Verdiane e aggiungere nuove feste a tema.

5. In centro storico concludere il lavoro iniziato. Per le altre strade comunali e frazionali un salto di qualità raddoppiando gli investimenti. Fondamentale il quarto stralcio della tangenziale.

Stefano Nevicati

Busseto Civica

«Cultura, turismo e più interazione con i commercianti»

1. Verdi ha reso Busseto famosa nel mondo e le sue potenzialità sono altissime ma inespresse ed ormai ridotte ad un nome su una locandina. Busseto deve tornare ai vertici in campo culturale e porre le premesse per un beneficio economico tangibile in termini occupazionali e di sviluppo. Per farlo è necessaria una fitta rete di collaborazioni con i più grandi teatri dell'opera in Italia e nel mondo in cui Busseto rivesta finalmente il ruolo che merita.

2. Gli eventi ed il turismo sono elementi indispensabili per un centro vivo e frequentato. Riteniamo importante favorire il sorgere di un'associazione di commercianti che si rapporti con il comune e consenta di accedere con maggior facilità a bandi e finanziamenti regionali, che in tema di rivitalizzazione dei centri storici non mancano.

3. Noi pensiamo che il progetto di fusioni non sia la soluzione per una ripartenza da questa pandemia. La priorità oggi è impostare delle collaborazioni e delle sinergie che vadano oltre i confini comunali per realizzare progetti più ambiziosi anche attraverso finanziamenti e bandi ai quali non potremmo accedere con le nostre sole forze.

4. Busseto deve risorgere e porre le premesse in ambito culturale per generare finalmente un indotto turistico importante. Il Gran Carnevale di Busseto, grazie ai volontari, è stato in passato una grande realtà carnevalesca italiana. Per tornare ai vecchi fasti occorre anche un percorso partecipato ed investimenti importanti dell'amministrazione comunale, il sostegno di sponsor ed il coinvolgimento dell'ufficio turistico, oltre a figure professionali dedicate.

5. Per quanto riguarda la viabilità del centro storico, occorre una costante manutenzione delle strade, così come far rispettare i divieti per i mezzi pesanti non autorizzati. Sul quarto stralcio di tangenziale c'è uno studio di fattibilità ed, in caso di vittoria, ne valuteremo l'utilità concreta. Nelle frazioni serve invece la manutenzione delle strade, soprattutto come qualità dell'intervento.