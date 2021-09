Cimiteri, interventi per 90mila euro

Interventi per 90mila euro nell'ambito del piano ristrutturazione dei cimiteri. Tra gli interventi anche il consolidamento del colombario XI del cimitero frazionale di Pieve Cusignano, che resterà chiuso al pubblico fino alla fine di ottobre.

«Quest'inverno la neve ha sfondato il solaio di un colombario nel cimitero di Pieve di Cusignano e nell'arco di questi pochi mesi abbiamo reperito i fondi, avviato la progettazione, consegnato il 25 agosto scorso il cantiere alla ditta». Con queste parole l'assessore ai Lavori pubblici Davide Malvisi ha presentato gli interventi che, seguendo il programma di ristrutturazione dei cimiteri, sono attualmente in corso non solo a Pieve ma anche a Chiusa Ferranda e nel cimitero urbano di via Marconi. In tutto 90 mila euro con i quali ci si è dati l'obiettivo di arrestare ed eliminare le situazioni di degrado delle strutture maggiormente deteriorate, permettendo di salvaguardare nel tempo l'esistente, migliorando contemporaneamente l'aspetto estetico e la fruizione in completa sicurezza dei complessi cimiteriali. Questi in estrema sintesi i lavori che sono in corso di realizzazione in questi giorni. Cimitero urbano di via Marconi: l'intervento prevede il rifacimento della copertura del colombario XXXI e il ripristino dei copriferro nella struttura in corso di ampliamento a est del plesso cimiteriale. Cimitero di Pieve di Cusignano: l'intervento prevede il rifacimento della copertura del colombario VII, il ripristino del solaio sfondato del IX - operazione conclusa la scorsa settimana -, nonché il consolidamento fondale tramite la posa di micropali nel colombario XI. Proprio su quest'ultimo sono iniziati anche i lavori di consolidamento dell'arco, che è puntellato da alcuni anni e necessita di un intervento che comporterà la chiusura al pubblico fino alla fine di ottobre. La riapertura è comunque garantita in tempo per la festa di Ognissanti. Cimitero di Chiusa Ferranda: i lavori prevedono il rifacimento della copertura del colombario pubblico un tempo intitolato alla famiglia Rolandelli. Tale copertura è realizzata con lastre di eternit per le quali è stata predisposta la rimozione e lo smaltimento.

r.c.