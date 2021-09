Fontanellato, albero pericolante

Tre squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate ieri mattina in piazzetta Pincolini per la rimozione di un grosso albero che, probabilmente in conseguenza del temporale dei giorni scorsi, si è pericolosamente piegato «appoggiandosi» alla grondaia di una delle abitazioni vicine. Un intervento impegnativo che ha richiesto diverse ore di lavoro per rimettere in sicurezza lo spazio verde e riaprire al traffico, veicolare e pedonale, la strada.