Fontevivo, 105 anni in gran forma

Fontevivo 105 anni sono quasi un record in provincia, ma a rendere speciale il «supertraguardo» raggiunto mercoledì scorso dal fontevivese Bruno Restori sono la grande lucidità mentale e la forma fisica che può vantare: legge il giornale e addirittura guida ancora l'auto e a volte va a fare la spesa da solo. Ma le sue 105 «primavere» sono tutte nella sua memoria: precisa come sempre e pronta a ripescare fatti, persone ed eventi vissuti in prima persona.

«Avevo due anni quando mi sono ammalato e mio zio era già andato in fienile a prendere assi per prepararmi la bara. Poi mi sono ripreso e da quel momento di medici ne ho visti davvero pochi».

Al lavoro nei campi da bambino, poi in divisa per la leva lì lo sorprende lo scoppio della guerra. «Durante un bombardamento sono riuscito a scappare e sono tornato a casa» ricorda, e un guizzo negli occhi rivela ancora l'adrenalina di quei giorni. Poi si iscrive all'istituto per geometri: di giorno lavora con i genitori a Bianconese – nel podere a poche centinaia di metri dalla casa dove oggi vive con la famiglia della figlia Enrica e il cognato Antonio – e la sera inforca la bici e va a lezione, schivando le bombe e pedalando sulla via Emilia. Una vitalità che ha mantenuto fino ad oggi e che il sindaco Tommaso Fiazza ha omaggiato con una targa.

Chiara De Carli