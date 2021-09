La grande installazione di Nelson per la rinascita del Palazzo dell'agricoltore

«Entrate, guardatevi intorno e riflettete camminando». Lo dicono tutti: l'artista Mike Nelson, il curatore Didi Bozzini, i promotori e committenti Davide Bollati e Alessandro Chiesi. Perdersi nel labirinto dei segni, passeggiare tra i piani abitati da presenze multiformi - quasi viventi - fatte di tronchi, rami, bastoni, radici, pietre, opere mutevoli in dialogo continuo con lo spazio all'interno e all'esterno dell'edificio: è proprio così che ci si deve avvicinare a «The house of the farmer», monumentale installazione distribuita sui vari piani del grande artista britannico, al Palazzo dell'Agricoltore (in piazzale Barezzi, aperta da oggi al pubblico, tutti i weekend, a ingresso libero, fino a metà 2022).

Un grande evento da città metropolitana e dal respiro internazionale (vista la fama del protagonista, più volte presente alla Biennale di Venezia, portabandiera della Gran Bretagna nell'edizione del 2011). «Questo evento è l'inizio di un cammino per questo luogo, che ha un significato e che vuole tornare a una vita nuova mantenendo un rapporto con la sua storia, il territorio e la natura - dice Chiesi all'inaugurazione -. Un luogo destinato all'ospitalità, fatto di idee in evoluzione».

«Questo palazzo ha vissuto molte vite - aggiunge Bollati, lasciando intendere che ci si avvia a una nuova inedita stagione -. Vorremmo fosse innanzi tutto aperto. Il progetto messo in campo da Didi Bozzini e Mike Nelson è incredibile, adatto a rappresentare quello che vorremmo diventasse l'edificio. Tra gli obiettivi quello di far ragionare il visitatore, che invitiamo a entrare e tornare perché quello che vedrà, nonostante l'uniformità dei colori, è un prisma, un caleidoscopio di colori e connessioni».

Il Palazzo dell'Agricoltore, edificio dai tratti evidentemente di epoca fascista, risale agli anni Trenta del secolo scorso, è stato acquistato da una società privata allo scopo di riqualificarlo (diventerà struttura ricettiva) e restituirlo rigenerato alla città. Parte proprio dal luogo l'intervento del curatore Bozzini: «L'opera rappresenta una riflessione sulla storia politica e sociale di questo luogo, della sua trasformazione e del rapporto tra lavoro della terra e istituzioni politiche. Con l'intervento di Mike Nelson trasformiamo l'edificio in opera d'arte a sua volta».

«Lo spettatore potrebbe semplicemente divertirsi a passeggiare per l'edificio deserto e osservare le forme complesse che questo materiale organico offre» conclude l'artista.

Katia Golini