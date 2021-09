Nuova asta per il Golf (dopo 4 andate deserte)

Al via l'iter della nuova asta per la vendita del Campo da golf, di proprietà del Comune, dopo che le precedenti 4 aste erano andate deserte. È stata pubblicata la determina dirigenziale con l'approvazione della quinto avviso d'asta che vede un ulteriore ribasso del 50% sul prezzo di vendita, stabilito in 672.891 euro.

Successivamente verrà pubblicato i primi di ottobre l'avviso dell'asta mentre il termine per la presentazione delle offerte sarà fissato per le 12 del 21 ottobre, con la seduta pubblica per l'apertura delle buste il giorno successivo. È da marzo che il Comune «cerca» di vendere il campo da golf di Pontegrosso: si era partiti da una cifra iniziale di 3 milioni e 190 mila euro della prima asta, per poi scendere alla seconda a 2 milioni e 392 mila euro, poi ad 1 milione e 794 mila euro della terza, ad 1 milione e 345 mila euro della quarta. Adesso il nuovo importo «dimezzato» rispetto al precedente. Il campo da golf , omologato dalla Federazione nazionale golf, è stato costruito negli anni Ottanta a Pontegrosso, sulle colline di Salso.

Ricopre complessivamente un'area di circa 632.270 mq, dove sono presenti il campo a 18 buche, il campo pratica, il putting green e il pitching green nonché varie strutture a partire dalla Club house, dotata di ristorante e bar, una sala convegni, gli spogliatoi. A corredo la piscina, giardini ed altri locali accessori. Completano l'impianto una serie di laghetti, un'autorimessa e una serie di edifici ex-colonici. Il futuro acquirente dovrà presentare un progetto di valorizzazione che possa perseguire finalità sportive, turistiche, e di aggregazione.

A.S.