Pirozzi e Pretti: «Il nostro “Ballo” ha parole crude»

«La rivedrà ma splendida / d'angelico pallore». A pronunciare la frase è Gustavo III, il soggetto del suo sospirare è Amelia. Sono alcune delle parole che cambiano nel libretto censurato all'epoca di Giuseppe Verdi e ripristinato per l'inaugurazione del Festival Verdi 2021. «Un ballo in maschera (Gustavo III)» va in scena questa sera alle 20, al Teatro Regio di Parma, nel nuovo allestimento di Jacopo Spirei dal progetto di Graham Vick, con le scene e i costumi di Richard Hudson, le luci di Giuseppe Di Iorio, i movimenti coreografici di Virginia Spallarossa. Roberto Abbado è sul podio della Filarmonica Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Regio di Parma, preparato da Martino Faggiani.

Il libretto è quello ad ambientazione svedese, così come concepito da Verdi per il debutto a Roma, prima che i censori pontifici imponessero la trasposizione della vicenda nella Boston coloniale. Ne parliamo con due dei protagonisti, la coppia Gustavo-Amelia interpretata da Piero Pretti e Anna Pirozzi. «Dal punto di vista musicale sono le stesse note di “Un ballo in maschera” – osserva Pretti – ma cambiando alcune parole e frasi, cambiano anche i fiati. Ci sono varianti sparse un po' in tutta la partitura. Diciamo che questa versione suona meglio, ci sono alcune parole un po' più crude, il testo è più spigoloso e accentua gli aspetti caratteriali del personaggio. Rimane comunque intatta la struttura dell'opera, parliamo di sfumature». Quanto all'interpretazione del personaggio, Pretti aggiunge: «Con Spirei ci siamo trovati subito d'accordo nel disegnare Gustavo come rivoluzionario, un re che ha a cuore il proprio popolo, anche i propri detrattori, con una mentalità aperta, forse anche libertina… Abbiamo insomma cercato di delineare alcuni aspetti del personaggio storico».

Anna Pirozzi, chiamata a sostituire per la serata inaugurale Maria Teresa Leva, racconta: «ho dovuto imparare in pochi giorni un testo diverso, questo porta maggiore difficoltà a un ruolo che è già tecnicamente molto difficile. A mio parere questo testo è più complesso, perché si sposa meno con la linea vocale. Ho cantato molte volte Amelia, ogni volta cambio qualcosa, non sono mai soddisfatta perché è un ruolo che amo tantissimo e voglio che passi il personaggio, una donna che soffre per amore ma forte e coraggiosa, romantica, passionale, un po' come me… Con il regista abbiamo subito condiviso l'idea di interpretarla come una donna adulta, che affronta con maturità il suo destino».

Completano il cast Amartuvshin Enkhbat (Anckastrom), Anna Maria Chiuri (Ulrica), Giuliana Gianfaldoni, (Oscar), Fabio Previati (Cristiano), Fabrizio Beggi (Ribbing), Carlo Cigni (Dehorn), Cristiano Olivieri (Ministro di Giustizia), Federico Veltri (Un servo del Conte).

Lucia Brighenti

La storia travagliata dell'opera

Quel «Gustavo III» messo tra parentesi dopo il titolo consolidato di «Un ballo in maschera» sintetizza la storia complicata che accompagna la nascita di quest'opera.

Il tutto risale all'aspettativa di Verdi di veder rappresentato a Napoli il suo prediletto «Re Lehar»; insoddisfatto della compagnia di canto, Verdi, impegnato ad onorare il contratto col San Carlo, dopo qualche divagazione, si orienta su quel «Gustavo III di Svezia» che Scribe aveva ridotto a libretto per Auber una ventina d'anni prima e che poi aveva ispirato diversi musicisti, tra questi anche Mercadante che nel 1843 compose su tale trama «Il reggente». Non che Verdi fosse particolarmente attratto da esso: «E' grandioso e vasto; è bello; ma anche questo ha i modi convenzionali di tutte le opere per musica, cosa che mi è sempre spiaciuta, ma che ora trovo insoffribile». Tuttavia, pressato dalle circostanze, incarica Antonio Somma di predisporgli il libretto (Somma preferirà peraltro rimanere anonimo) che invierà a Napoli per la censura preventiva; il soggetto, certo, con quella storia di un re assassinato dai congiurati, non appariva troppo tranquillante e così Verdi, per quanto irritato si rende disponibile ad una mediazione accettando la proposta di spostare la vicenda dalla corte reale di Stoccolma alla piccola corte ducale di Stettino con il titolo di «Una vendetta in domino». Quando pareva tutto aggiustato la notizia dell'attentato di Felice Orsini a Napoleone III riporta la vicenda in alto mare. Alla proposta della direzione del teatro napoletano di un libretto del tutto addomesticato dal titolo «Adelia degli Adimari», subito approvato dalla censura, si mostra decisamente contrario a simile adattamento («Un Maestro che rispetti l'arte sua e se stesso non poteva né doveva disonorarsi…») chiedendo la risoluzione del contratto; risponde l'impresa promovendo una causa per inadempienza che si concluderà con una transazione che consentiva a Verdi di far rappresentare altrove «Adelia» impegnandolo tuttavia a tornare a Napoli l'autunno di quel 1858 per una ripresa del «Simon Boccanegra».

Il compositore, tuttavia, non considerava la vicenda chiusa; voleva dimostrare come in un teatro non troppo lontano, Roma ad esempio, tutte le difficoltà avanzate dalla censura napoletana non esistevano ed in tal senso prese subito contatto con l'impresario Jacobacci. Le cose non filarono lisce neppure qui, però, anche se le difficoltà interposte dalla censura papalina si risolsero sostanzialmente con uno spostamento del luogo dell'azione e del grado del protagonista: che da re diventava conte mentre la reggia svedese si trasformava in un governatorato, a Boston; con tutte le incongruenze che tale spostamento avrebbe generato sullo stesso libretto. L'opera poté così decollare felicemente la sera del 17 febbraio 1859 al Teatro Apollo, accolta da un successo calorosissimo. L'autore, tra l'altro, fu particolarmente esaltato dal pubblico che dalla platea inneggiava a lui: in realtà, com'è ben noto, quei «Viva Verdi» non erano che il crittogramma per dire «Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia» e curiosamente tale coincidenza avveniva per una delle opere meno risorgimentali del maestro. Un'opera per molti versi nuova, riflettente del resto quell'atteggiamento critico che lo stesso Verdi aveva dichiarato di fronte al testo del «Gustavo III» e testimoniata anche dal disorientamento registrato dopo la pur felice serata romana da molti commentatori, i quali rilevarono soprattutto l'eccessiva presenza di influssi francesi.

Un'opera di crinale, potremmo dire, dove se l'intelaiatura generale è ancora chiaramente scandita, i personaggi hanno tutti un profilo più complesso e così il loro rapporto con l'ambiente; fino a dar vita a due realtà sempre più dissociate tra loro, il mondo brillante della corte e quello sempre più tumultuoso dei sentimenti, due mondi che convivono, intrecciandosi con quell'elegante ambivalenza da cui nasce il “colore” unico, ineffabile del «Ballo».

Gian Paolo Minardi