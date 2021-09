Strada per i Lagoni, nel weekend arriva il bus navetta

Corniglio E' andata meglio di quanto ci si aspettasse ieri sulla strada che dai Cancelli conduce ai Lagoni, il cui accesso è stato limitato con un'ordinanza sindacale dopo che nei giorni scorsi centinaia di auto di fungaioli si erano riversate nella zona rischiando di ostruire il passaggio. E da questo fine settimana non potrà che andare meglio, visto che sarà istituito, nelle giornate di sabato e domenica, un servizio di bus navetta (della ditta Landibus) che collegherà i Cancelli ai Lagoni.

Ieri, intanto, niente code all'ingresso, se non qualche minuto subito prima delle 6.30, orario in cui la strada apre dopo la chiusura totale notturna: le macchine dei fungaioli sono rimaste in attesa per qualche minuto, per poi entrare senza soluzione di continuità fino al numero massimo consentito (150 auto e 50 moto), nessuna (o quasi) auto costretta a rimanere fuori, niente sovraffollamento del parcheggio dei Cancelli, dove erano parcheggiate una quindicina di auto in tutto, e situazione generale tutto sommato tranquilla. Sono circa 180 le auto che, grazie al «ricambio» nel corso della giornata, sono transitate dai Cancelli. A controllare gli accessi gli incaricati del Consorzio Montano, mentre le forze dell'ordine hanno eseguito controlli notturni e sopralluoghi diurni. «La segnaletica e la comunicazione che abbiamo posto hanno funzionato e, nella notte trascorsa (quella tra mercoledì e giovedì, ndr) sono poche le multe comminate a chi non ha rispettato le prescrizioni – spiega il direttore del Parco Nazionale Giuseppe Vignali -. Sul posto, oltre alla Polizia municipale intervenuta nei giorni scorsi per regolare gli accessi, l'intervento prezioso e tempestivo dei Carabinieri forestali».

A spiegare come sarà organizzato il servizio navetta è invece Giorgio Riani, del Consorzio Montano. «Il Consorzio, di comune accordo con il Parco e il Comune, organizza un servizio navetta gratuito che effettuerà cinque corse da Cancelli ai Lagoni (indicativamente alle 7, alle 8, alle 9 alle 10 e alle 14,30) e cinque sul percorso inverso (sempre indicativamente alle 7,30, 8,30, 9,30, alle 14 e alle 15) – precisa Riani -. Le navette, gratuite per i fruitori, potranno trasportare un massimo di 20 persone alla volta e copriranno un percorso di circa 6 chilometri per tragitto di circa 25 minuti».

«Questi due primi weekend saranno ''sperimentali'' - conclude Riani -, contiamo poi di proseguire per tutto il tempo in cui l'ordinanza sarà in vigore apportando, se necessario, le opportune modifiche».

Beatrice Minozzi