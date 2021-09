Addio al farmacista Umberto Manfredi, direttore della «Gibertini»

«Mano destra dei medici, senza la quale essi nulla vagliono, né possono rendersi giovevoli a una città, lo speziale medicinista – come riporta lo storico Piero Camporesi – preparatore e distributore di medicamenti semplici e composti, esercitava un ruolo particolarmente delicato in una società che nel farmacopola e apotecario (gli odierni farmacisti, n.d.r.) aveva un intellettuale dalle funzioni polivalenti, un esperto della vita e della morte dalle cui mani passavano le labirintiche ricette dei dottori per essere trasformate più che in vitali strumenti rigeneratori della vita, in talismani farmacologici dagli effetti insondabili».

Umberto Manfredi, nota e stimata figura di farmacista, morto nei giorni scorsi a 87 anni, aveva ben presenti tutte quelle nozioni contenute nell'antica descrizione dell'«apotecario», tant'è che decise di laurearsi in farmacia, svolgendo la sua professione ricoprendo ruoli di grande responsabilità.

Per oltre 40 anni, infatti, ricoprì il ruolo di direttore della Farmacia Gibertini di strada Repubblica. Una volta in pensione, fu docente alla facoltà di Farmacia del nostro ateneo.

Parmigiano, ma la famiglia era originaria di Pieveottoville, si laureò brillantemente in Farmacia all'Università della nostra città per poi iniziare subito a stare dietro il banco in tempi in cui il farmacista era il confidente ed anche il consulente di tanti clienti.

Carattere molto riservato, ma al contempo sensibile e di grande dimensione umana, con quella rettitudine e quella grinta che, solitamente, possiede la gente della Bassa, scrupolosissimo ed attaccatissimo al proprio lavoro che svolse all'insegna della massima professionalità tanto da essere molto amato sia dai dai colleghi che dai clienti, Manfredi, come tutte le persone altruiste, non amava mai apparire.

Tutto ciò che faceva per gli altri lo teneva per sé, senza sbandierarlo ai quattro venti, proprio come fanno gli uomini veri.

Amava tantissimo Parma come pure la terra dei suoi avi, la Bassa, dove ha voluto essere sepolto a due passi dal suo adorato Po.

Persona di grande cultura, prediligeva la lettura, l'arte ed i viaggi. Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Giuliana, già insegnante alle medie del Conservatorio, con la quale era sposato da 60 anni, alla figlia Ilaria, insegnante di lettere al liceo Romagnosi, e al figlio Manfredo, ingegnere. Come pure era l'affettuosissimo nonno dell'adorato nipote Giovanni, studente al Liceo Marconi.

Lorenzo Sartorio