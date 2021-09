Gigliotti, ecco tutti i dettagli della sentenza d'appello. Assolto Marincola

Non un uomo della cosca. Ma un imprenditore vicino alla cosca. Questione di sostanza, e ovviamente di anni di carcere. Franco Gigliotti, fondatore della G.F. Nuove Tecnologie, è stato condannato anche in appello nel maxi processo Stige, ma i giudici della prima sezione di Catanzaro hanno riqualificato il reato da associazione mafiosa a concorso esterno, riducendo la pena da 10 a 8 anni. E sempre considerando il terzo di sconto previsto dalla scelta del rito abbreviato. Condanne confermate per gli altri due parmigiani, di origini calabresi, coinvolti nell'indagine e accusati di associazione mafiosa: 9 anni e 4 mesi per Fabio Potenza, 8 per Vittorio Farao (classe 77), mentre Aldo Marincola, a cui era contestato lo stesso reato, è stato assolto «per non aver commesso il fatto».

Otto anni invece di dieci, un reato riqualificato, ma un'ombra pesante che rimane. Però la difesa si dice soddisfatta. «E' solo un primo passo in avanti per riuscire a dimostrare non solo che Franco Gigliotti non è assolutamente mafioso, ma per giungere a evidenziare che è stato una vittima delle associazioni criminali - commenta Francesco Laratta, che assiste Gigliotti insieme ai colleghi Vincenzo Nico D'Ascola e Gaetano De Sole -. Al momento rispettiamo anche questa sentenza, ma vi sarà ricorso in Cassazione al momento del deposito delle motivazioni».

E serviranno 90 giorni per capire cosa ha spinto i giudici a riqualificare il reato in concorso esterno in associazione mafiosa per Gigliotti, che al momento ha sulle spalle anche una condanna (in primo grado) a 6 anni e 4 mesi del gup di Parma per la maxi frode fiscale emersa nell'inchiesta «Work in progress». Certo è che i giudici di Catanzaro non ritengono Gigliotti un membro della cosca di 'ndrangheta Farao-Marincola di Cirò Marina, ma il concorso esterno viene attribuito a chi, pur non essendo un partecipe dell'associazione, è colluso.

In primo grado l'accusa aveva chiesto 8 anni, ma il gup ne aveva aggiunti due in più, attribuendo a Gigliotti l'associazione mafiosa. Da Torretta di Crucoli, provincia di Crotone, era arrivato a Parma. E negli anni Franco Gigliotti aveva costruito un piccolo impero: un numero uno nel settore dell'impiantistica, con la G.F. Nuove Tecnologie, e una miriade di partecipazioni in società che spaziavano dal turismo all'immobiliare, dall'alimentare allo sport.

Ma è in Calabria, secondo l'accusa, che avrebbe fatto affari con la cosca, perché le aziende parmigiane non sono mai state coinvolte. I rapporti di Gigliotti con la famiglia di Cirò? Gestiti attraverso Vittorio Farao, figlio del capoclan Giuseppe, e Aldo Marincola (che però ieri è stato assolto). L'imprenditore avrebbe infatti assunto i due in società da lui controllate facendo affidamento su di loro anche per far fronte a pretese estorsive da parte di altre organizzazioni criminali. Ma la figura centrale su cui la 'ndrina contava sarebbe stato proprio Gigliotti: l'imprenditore - si legge nel capo d'imputazione - avrebbe «calibrato i suoi investimenti secondo le esigenze della cosca, badando a incrementare il fatturato delle imprese di 'ndrangheta». Gigliotti avrebbe finanziato la Ag Film, una società per la raccolta e la rigenerazione della plastica riconducibile, tramite i fratelli Francesco e Gaetano Aloe, a Giuseppe Spagnolo, ritenuto uno dei capi dell'associazione. Non solo. Grazie agli appoggi della cosca, Gigliotti nel 2015 avrebbe creato a sua volta, a Torretta di Crucoli, la G-Plast, una srl sempre per la raccolta e la rigenerazione dei cartoni.

Ma anche Potenza avrebbe giocato un ruolo tutt'altro che secondario: sarebbe stato lui l'uomo di riferimento nel territorio cirotano per la gestione dei servizi turistici per conto della cosca.

Resta l'ultimo passo in Cassazione. Poi, salvo annullamenti con eventuale processo d'appello da rifare, condanne e assoluzioni diventeranno definitive.

Georgia Azzali