I ponti sullo Stirone sono pericolosi: «Vanno rifatti i parapetti»

L'incidente di qualche giorno fa, in seguito al quale un'auto guidata da una donna – rimasta miracolosamente illesa – è precipitata dal ponte sul torrente Stirone della strada Salsediana poco dopo l'abitato di Scipione Ponte, ha riportato d'attualità la pericolosità di questa infrastruttura e di quella «gemella» in località Case Passeri, con particolare riferimento alla ringhiera di protezione.

Già qualche anno fa la Gazzetta aveva evidenziato la mancanza di manutenzione dei due ponti con calcestruzzo sgretolato che rendeva visibile l'armatura in ferro delle infrastrutture e grosse crepe visibili sulla spalla: in seguito le Provincie di Piacenza e di Parma avevano effettuato alcuni lavori di risanamento e messa in sicurezza senza tuttavia sostituire il parapetto costituito da una ringhiera in ferro a maglie larghe che, nel caso dell'altro giorno, non ha retto all'urto.

Proprio dal ponte in località Case Passeri nel 2016 una donna aveva perso l'equilibrio camminando sul marciapiede e precipitando nell'alveo sottostante – procurandosi alcune fratture – dopo essere passata attraverso le «maglie» larghe della ringhiera. E dopo l'incidente dell'altro giorno, con l'autovettura che ha sfondato la ringhiera del ponte sulla Salsediana sono in tanti a chiedersi se il parapetto sia adeguato al traffico odierno e se rispetti le normative sulla sicurezza: attualmente, in attesa di effettuare i lavori, il traffico sul ponte scorre a senso unico alternato regolato da un impianto semaforico. Gli stessi automobilisti chiedono inoltre di mettere in sicurezza la Salsediana caratterizzata da buche, avvallamenti e da un asfalto usurato ai limiti della percorribilità.

M.L.