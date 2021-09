Il futuro di Bocchia: «aprirò un'azienda di informatica»

Il «Re Squalo» ha detto basta. Alle soglie dei 35 anni, e dopo aver messo in bacheca tre titoli europei (ma pure qualche altra medaglia, d'argento e di bronzo, sempre nelle rassegne continentali), insieme ad otto titoli italiani e ad una sfilza impressionante di primati personali, Federico Bocchia lascia il nuoto, disciplina nella quale è stato – nella specialità dei 50 metri stile libero in particolare – uno dei migliori interpreti in assoluto della sua generazione.

«Non ho rimpianti. Ma chiudere il capitolo di una carriera agonistica vissuta così intensamente, è sempre un po' triste» ammette il campione cresciuto fra le fila della Nuoto Club 91 Parma.

Triste perché, nel suo caso?

«La mia scelta, maturata dopo una lunga riflessione, è in qualche modo figlia degli eventi e di ciò che, da un anno e mezzo a questa parte, ha sconvolto il mondo intero. Se non ci fosse stato il Covid, infatti, non avrei abbandonato. Non adesso, almeno. Mi sentivo ancora in splendida forma, complice anche la fortuna di non aver mai avuto problemi fisici di una certa entità».

Prima che scoppiasse la pandemia, lei aveva appena conquistato il bronzo agli Europei di Glasgow nella staffetta 4x50 stile libero. Era Tokyo il suo obiettivo?

«Certamente sì. E sarebbe stata la mia seconda partecipazione olimpica, dopo quella di Rio de Janeiro nel 2016. Nello sport come nella vita, le certezze non esistono. Ma so che avevo tutte le carte in regola per giocarmela alla pari e magari ottenere la qualificazione: dopo il bronzo a Glasgow, ripeto, mi sentivo al top. Quando è scoppiata l'emergenza sanitaria mi allenavo in Liguria, a Chiavari: la piscina è rimasta chiusa per due mesi. E così, mentre nelle città più grandi gli altri nuotatori continuavano ad allenarsi, io ero fermo. Una volta tornato in vasca, mi sono accorto che il lungo periodo di stop forzato pesava davvero come un macigno. È in quel frangente che, nella mia testa, ho cominciato a pensare al ritiro. Nonostante ciò, ho provato fino all'ultimo e con tutte le mie forze a staccare il pass per Tokyo. Ma il talento, da solo, non basta».

Cosa ritiene le sia mancato di più, in quest'ultimo anno e mezzo?

«Cosa vuole che le dica, non riuscivo più a divertirmi. E se in una disciplina così impegnativa come il nuoto non ti diverti, è difficile proseguire. Con la pandemia, è cambiato tutto. Me ne accorgo dalle piccole cose, che poi tanto piccole non sono. Come entrare in piscina con la mascherina o non avere più la possibilità di un contatto diretto con il pubblico: facevo fatica a ritrovarmi in un ambiente che pure ho sempre considerato casa mia. Passionale ed impulsivo come sono, per me le gare erano prima di tutto uno show: divertirmi e divertire gli altri, creando un'atmosfera coinvolgente, è sempre stata la mia filosofia in un mondo come quello del nuoto ritenuto, sotto questo punto di vista, un tantino piatto».

Dopo aver annunciato il ritiro con un post sul suo profilo Instagram, quanti messaggi ha ricevuto?

«Un'infinità. E tutti carichi di affetto, parole che mi hanno toccato il cuore. Non immaginavo di aver lasciato così tanto a questo sport».

Come mai pensa questo?

«Vede, io non conosco mezze misure. Ho il mio modo di rapportarmi con gli altri e di vedere le cose: Federico Bocchia puoi amarlo oppure puoi odiarlo, non ci sono molte alternative. Oggi scopro di avere tantissimi tifosi ed estimatori. E confesso che la cosa mi emoziona».

Il momento più bello della sua carriera?

«Le tre medaglie d'oro agli Europei, senz'altro. Indelebile è pure il ricordo della finale mondiale nei 50 stile ad Istanbul, nel 2012. Ma c'è pure la soddisfazione di aver affrontato ogni gara, anche quelle meno prestigiose, come fosse una finale olimpica. E poi di aver gareggiato con tre generazioni di nuotatori: con chi era già esperto quando io ero ancora giovanissimo, con quelli più o meno della mia età e, in tempi recenti, con le nuove leve che rappresentano il futuro del nuoto italiano. In loro, vedo la mia stessa passione».

A proposito, facciamo un passo indietro. Se le dico Nuoto Club 91 Parma e Andrea Avanzini, suo storico allenatore, cosa mi risponde?

«Vuol farmi commuovere per forza, allora (ride, ndr). Andrea per me è stato un secondo papà: è la persona che mi ha cresciuto in piscina. Grazie alla sua sapiente gestione, ho potuto competere a grandi livelli fino a 35 anni. Del Nuoto Club 91, che dire: sono orgoglioso di essere stato una bandiera, per questa società. Non l'ho mai lasciata. Ho fatto tante esperienze in giro per l'Italia. Ma il cuore e le radici sono sempre rimaste qui, a Parma ed alla Nuoto Club 91».

Cosa farà Federico Bocchia da domani?

«C'è una grossa novità, ma non riguarda il nuoto. Sto avviando un'azienda informatica tutta mia, la Bocchia e-solutions. Ho deciso di trasformare in lavoro quella che è una passione ereditata dalla mia famiglia. Non vedo l'ora di cominciare».

E nel nuoto, pur sotto altre vesti, si vede ancora protagonista?

«Per il momento preferisco concentrarmi sulla mia nuova avventura imprenditoriale. Certamente, il nuoto è parte della mia vita: la porta non è affatto chiusa».

Vittorio Rotolo