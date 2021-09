La Fidentina piange «Derio» Cigala: «Ci vedrai giocare da lassù»

Tutti in città lo conoscevano come «Derio», anche se il suo vero nome era Desiderio Cigala. Se n'è andato a 68 anni appena compiuti, stroncato da una grave malattia. Borghigiano del sasso, era nato, cresciuto e abitava da sempre nel «grattacielo» di via Costa. In gioventù aveva lavorato come cameriere in alcuni bar e ristoranti della città, fra cui anche lo storico vecchio Leon d'oro. Quindi era stato assunto alle dipendenze della Fidenza Vetraria, ora Bormioli, dove aveva lavorato per trentacinque anni, facendosi stimare e benvolere da tutti.

Era un grande appassionato di calcio e in gioventù aveva anche giocato in alcune compagini. Seguiva e collaborava con le squadre di calcio locali: ora era con la Fidentina.

Così la società lo ha ricordato. «Apprendiamo con profondo dolore della scomparsa di un altro importante amico nonchè riferimento del nostro gruppo sportivo. Ciao Derio, hai saputo farti voler bene da tutti, con i tuoi modi gentili e disponibili in ogni momento dell'attività sportiva in cui il tuo apporto è diventato indispensabile e puntuale. Ci mancheranno i tuoi pensieri che leggevi appena prima di entrare in campo a tutti i ragazzi, caricandoli di orgoglio e di spirito di appartenenza alla nostra maglia. La tua figura non sarà sostituibile, ci mancherai ma sappiamo che tiferai per la tua squadra e per i tuoi ragazzi anche da lassù. Un abbraccio da tutti noi».

Sui social sono spuntati tanti messaggi di cordoglio e nostalgiche foto, che gli amici borghigiani d'infanzia e gioventù hanno postato per ricordarlo. E anche Nino Secchi e la compagnia del San Giorgio, lo hanno così ricordato. «Era il nostro “caposquadra”, della compagnia di amici che tutti i sabati si ritrovava al ristorante San Giorgio. Il venerdì si prendeva l'incarico di telefonare a tutti per sapere chi era presente il giorno dopo e, quindi, comunicava a Gianni il numero dei posti. Quando un amico ci lascia, si tende a esaltarne le doti e le virtù, facendo sembrare il “ricordo” uguale a tanti altri. In questo caso, per il caro “Derio”, sentiamo la mancanza veramente di un amico, soprattutto per la sua umiltà, perché era sempre pronto a dare e donare senza mai gloriarsi di quanto faceva. Ridevamo della sua abitudine di far conto degli anolini nel piatto o, sempre più difficile, del numero delle penne all'arrabbiata che gli servivano. I numeri erano il suo forte: ricordava a memoria quelli dei cellulari, tutte le date di tantissime persone e ci meravigliamo sempre di questa sua capacità mnemonica. Sentiremo, come già è successo in questi ultimi tempi, la sua mancanza. Soprattutto ci mancherà la sua sincera amicizia: un valore oggi abbastanza raro che Derio personificava nel modo migliore».

Derio ha lasciato i fratelli Paolo e Mario, la sorella Alda, le cognate, i nipoti, i parenti. Questa mattina alle 10, si terrà la benedizione della salma, nella camera mortuaria di Vaio, che poi sarà cremata.

s.l.