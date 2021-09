La “prima” del «Ballo»: applausi e un battibecco

«E che baccano sul caso strano e che commenti per la città!». Impossibile non canticchiare le parole dei congiurati di «Un ballo in maschera», pensando al rumore che l’opera di apertura del «Festival Verdi 2021» ha sollevato nei giorni passati, ben prima dell’alzarsi del sipario.

Rumore che non poteva non avere qualche eco alla prima, ieri sera al Teatro Regio, anche se, per la verità, la voce che si è sollevata contro l’allestimento, alla fine della quinta scena del primo atto, è stata solo una. «Giuseppe Verdi si rivolta nella tomba», ha detto la spettatrice, accusando il direttore Roberto Abbado: «Suo zio (Claudio Abbado, ndr) non lo avrebbe permesso». Dissenso presto zittito da qualcuno che ha risposto con un ben assestato «Gallina!», seguito da applausi di approvazione. Il che ha consentito di uscire indenni dalla scena dell’abituro dell’indovina, quella in cui il tema queer, del travestimento e della bisessualità di Gustavo III (che amoreggiava con Ulrica e con Oscar), è stato più cavalcato dalla regia anche se, per la verità, c’era ben poco di scandaloso. È vero che la regia di Jacopo Spirei – sviluppata sul progetto tratteggiato con poche parole da Graham Vick (al cui ricordo è dedicato il Festival Verdi di quest’anno), con le scene e i costumi di Richard Hudson, le luci di Giuseppe Di Iorio e i movimenti coreografici di Virginia Spallarossa – non è piaciuta al pubblico (molti i “buuh!” alla fine), ma forse più perché ha mancato di lasciare il segno che perché troppo innovativa.

La musica però ha funzionato e gli applausi hanno coronato il seguito dell’opera. Roberto Abbado, il cui compito non era sorvegliare sulle scelte registiche ma dirigere la Filarmonica Arturo Toscanini e il cast, ha saputo scandagliare le diverse tinte timbriche e drammaturgiche di quest’opera rendendone con sapienza il trascolorare dai toni di commedia a quelli drammatici. Il cast pure è piaciuto: Piero Pretti è risultato suo agio nel tratteggiare un Gustavo III che gioca con il proprio destino; applausi a scena aperta hanno salutato l’Ulrica di Anna Maria Chiuri e ovazioni il «Morrò ma prima in grazia» di Anna Pirozzi (Amelia); Amartuvshin Enkhbat (Conte Anckastrom) è piaciuto per la bellezza di timbro. Completavano il cast Giuliana Gianfaldoni (Oscar), Fabio Previati (Cristiano), Fabrizio Beggi (Ribbing), Carlo Cigni (Dehorn), Cristiano Olivieri (Ministro di Giustizia), Federico Veltri (Un servo del Conte). Una carezza il timbro del Coro del Teatro Regio di Parma preparato dal maestro Martino Faggiani, collocato in una sorta di loggione, quasi come spettatore della vicenda (che osserva con binocoli da teatro). La scena è disegnata come un ambiente semicircolare dai colori acidi, con porte che si aprono a cadenza regolare, in cui incombe sin dall’inizio il monumento funebre di Gustavo III, quasi che tutte le azioni del re fossero sin finalizzate a mettere in scena la propria morte.

Lucia Brighenti

Le reazioni del pubblico nel foyer e in loggione

Un ballo in maschera e in mascherina. Nel foyer del Regio ieri sera i commenti più velenosi sono stati filtrati dal dispositivo di protezione da indossare obbligatoriamente sulla bocca, ma questo non ha impedito ad un paio di voci di levarsi dal loggione contro la messa in scena.

Anche dalla platea i giudizi più taglienti erano indirizzati alla regia. Se questa ha diviso, unanimi sono stati invece i consensi per gli interpreti principali.

«La Chiuri ha delineato un’Ulrica eccellente» dice una signora.

E proprio al mezzosoprano è andato il primo lungo applauso della sera, dopo la sua grande scena, che ha sciolto la tensione dopo le rimostranze della voce dal loggione.

Al rientro dopo l’intervallo applausi al maestro Roberto Abbado alle prese con una non facile tenuta tra orchestra e palcoscenico con il coro posizionato su una balconata molto in alto.

Secondo il signor Piero «ha fornito un lettura molto accurata ed equilibrata della partitura tra il dramma e la commedia con bellissimi colori nell’orchestra».

Per Anna Zanella «bello l’allestimento, moderno e piacevole, anche se la contestazione parlata ci sta e distingue questo teatro dagli altri».

Molto apprezzato il baritono Amartuvshin Enkhbat, chiudendo gli occhi sembra di sentire Renato Bruson.

«Ha sentito che timbro verdiano e dizione perfetta ha questo ragazzo? -chiede Sergio Piazza- Questo cast è eccellente e anche Pretti è in forma smagliante più sereno dello scorso anno. Stupendo il duetto con la Pirozzi che ho ammirato per i pianissimi nel “Miserere” e quando canta a voce spiegata è strepitosa».

Nel foyer c’è il presidente della Provincia Diego Rossi per il quale «le voci sono molto belle e questa è una ripartenza che ci voleva per la città. Il Festival è una importante vetrina culturale».

«Lo spettacolo non mi è piaciuto- spiega Luisa- Statico, con la solita piattaforma che ruota e la scena popolata di uomini in sottoveste intenti in amplessi o al guinzaglio. Tutto già visto. ll bello è che è una regia rispettosa dei cantanti. Capisco che trovarsi senza il regista Vick non sia stato facile. Sono mancate le scene corali che nel ''Ballo'' fanno molto. Belli i costumi».

Applausi per la primadonna.

«La Pirozzi è straordinaria - dice entusiasta Marino Tiezzi che da trent’anni rappresenta “Un ballo in maschera” nel Club dei 27 - E ha fatto molto bene anche il tenore Pretti. Non è questione di note riuscite bene ma ho sentito arrivarmi l’anima. Regia e scene non sono di quelle che amo ma il regista ha spiegato le sue scelte, basate sul personaggio di Gustavo III, e quindi anche se non è un “Ballo” tradizionale ci sta questa lettura» .

In sala anche i vertici di Crédit Agricole Italia, main partner del Festival che si sono detti «lieti di sostenere il Festival, al fianco di Fondazione Cariparma, un prezioso patrimonio culturale di rilevanza internazionale, un appuntamento che valorizza la città».

Ilaria Notari