Medici di famiglia: troppo pochi, tanti posti scoperti

«Ci troviamo in una situazione assurda: abbiamo a disposizione finanziamenti, ma non riusciamo a reclutare il personale». Bastano poche parole a Romana Bacchi, sub commissario sanitario dell'Ausl, per far comprendere il problema: i medici di famiglia sono sempre di meno, ma soprattutto non si trovano sostituti.

I posti scoperti

Lo scorso anno a Parma e provincia i medici di medicina generale erano 275 (133 nel distretto di Parma); ora invece sono 270, ma il loro numero è destinato a calare ulteriormente, anche a causa dell'imbuto che si è creato a livello formativo.

La mancanza di un ricambio adeguato, anche alla luce dei futuri pensionamenti, rischia di causare una carenza di medici che creerà inevitabili disagi ai pazienti. «In questo momento - precisa la Bacchi - tutto il sistema sanitario soffre per la carenza di risorse professionali. Dobbiamo continuamente fare i conti con pensionamenti e conseguenti posti scoperti. Nel distretto di Parma ci sono 125 medici di base e le zone carenti sono 12. Il problema, che fino a qualche tempo fa era limitato alle zone montane, ora si sta diffondendo su tutto il territorio».

A livello formativo qualche spiraglio positivo si inizia a vedere, ma non è ancora sufficiente. «C'è un corso di formazione e abbiamo la possibilità di servirci dei medici in formazione, anche se limitatamente - rimarca il sub commissario sanitario -, ma non basta. Avremmo bisogno di più professionisti».

Novità per la montagna

La Bacchi annuncia quindi che l'Ausl sta per presentare un progetto «per la montagna, per facilitare il reclutamento di medici anche nelle zone con una minore popolazione e maggiori distanze da percorrere. Stiamo promuovendo forme associative e nuove modalità remunerative per rendere più appetibili queste zone».

Approccio integrato

Il medico di medicina generale è chiamato ad avere una visione completa del paziente. «In questo senso le case della salute - spiega Romana Bacchi - giocano un ruolo fondamentale. Prima il medico di famiglia era un professionista che si gestiva in maniera completamente autonoma. Ora invece vengono previsti contratti che favoriscono le forme associative come le medicine di gruppo o in rete».

I numeri parlano chiaro su 270 medici di base, 220 lavorano in forme associative (cento di questi in case della salute). «Questo modus operandi - continua - offre un grande vantaggio ai medici, ma soprattutto ai cittadini, che trovano un luogo in cui ricevere risposte a molteplici bisogni».

Quanto si guadagna?

I medici di base al momento sono dei liberi professionisti che hanno un compenso lordo corrisposto dall'Ausl (il loro datore di lavoro) con cui sono convenzionati. E' prevista una quota fissa pari a circa 43 euro per assistito all'anno (per chi raggiunge i 1500 assistiti si tratta di 64.500 euro lordi annuali), con maggiorazioni per assistiti oltre 75 anni. A questa va aggiunta una quota variabile in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi regionali e aziendali di attività .

Rientrano in quest'ambito la medicina associata, l'indennità di collaborazione informatica, l'indennità di collaboratore di studio medico e l'indennità di personale infermieristico. Ai medici che lavorano in medicina di gruppo vengono riconosciuti ad esempio 7 euro per assistito all'anno. Una ulteriore quota variabile è prevista in funzione delle prestazioni e delle attività concordate a livello regionale e aziendale (prestazioni aggiuntive, assistenza programmata, assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero). Per i medici di medicina generale non è però prevista una modifica dei compensi in relazione ad avanzamenti di carriera, ma variano in relazione alla numerosità degli assistiti, alle progettualità attivate ed all'eventuale associazionismo. La lista delle spese sostenute però è lunga: il 20 per cento di ritenuta d'acconto, l'affitto dell'ambulatorio e le utenze (per chi lavora nelle case della salute si tratta di un importo forfettario), l'integrazione delle spese per gli stipendi di infermiere e collaboratore amministrativo di studio, l'integrazione della previdenza.

La possibile riforma

Proprio in questi giorni, anche alla luce dei finanziamenti previsti dal Pnrr, gli assessori alla Salute delle Regioni hanno firmato un documento che traccia le linee di una riforma del sistema. Il profilo giuridico del medico di medicina generale, libero professionista convenzionato, «non è idoneo ad affrontare il cambiamento in atto». Quattro le strade possibili da percorrere: quella più estrema prevede l'addio alla «convenzione» per trasformare i medici di famiglia in dipendenti del Servizio sanitario nazionale, la seconda e la terza proposta prevedono forme di accreditamento più stringenti col Ssn e la quarta a una forma mista dipendenza-accreditamento. La soluzione che sembra più convincente è quella di un sistema integrato.

Luca Molinari