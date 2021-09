90 anni da alpino: festa per Mario Tassi e Valerio Benecchi

Alpini in festa a Traversetolo per due membri del gruppo: Mario Tassi e Valerio Benecchi infatti hanno festeggiato i 90 anni, attorniati dal consiglio direttivo del gruppo.

Tassi è stato arruolato nei primi giorni di gennaio del 1953 al Car della Brigata Julia a Belluno, poi inviato a Tolmezzo per il corso trasmettitori. Dopo il campo estivo sulle montagne del Cadore, è stato incorporato nel 6° Reggimento della ricostruita Brigata Cadore ed è stato congedato nell'aprile 1954. Benecchi invece è stato arruolato nel 1952, con destinazione Feltre, nel battaglione Tolmezzo, che faceva parte dell'8° Reggimento della Brigata Julia. Successivamente è stato destinato ad Artegna e poi a Tolmezzo per il corso da autista, per poi tornare ad Artegna e concludere il servizio a Belluno nel 1953.

«Abbiamo festeggiato con piacere i nostri alpini Mario Tassi e Valerio Benecchi, che da oltre 50 anni sono iscritti all'associazione e al nostro gruppo e dunque hanno vissuto le tappe principali della nostra storia – commenta il capo gruppo Clemente Pedrona -. L'anno prossimo il nostro gruppo festeggerà i 100 anni dalla fondazione, avvenuta quando nel marzo del 1922 l'alpino Domenico Pedretti, insignito della medaglia d'argento al valor militare durante Grande Guerra, radunò attorno a sé i reduci e diede vita al Gruppo, tra i primi a nascere nella provincia di Parma. Stiamo preparando un programma per ricordare l'evento e per rendere memoria a coloro che in questi 100 anni hanno contribuito a testimoniare i valori alpini».

m.c.p.