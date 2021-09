«Bivacchi e sporcizia: la nostra strada abbandonata»

Le città non sono fatte di case, ma di persone. E allora Parma, nell'ultimo tratto di via Garibaldi, è una città triste. Arrabbiata.

«È così, perché questa strada non si merita di essere trattata così». Chi parla è la titolare di un bar al civico 46 che, accalorandosi, sventola gli esposti, le mail, le lamentele spedite e presentate in questi anni. Ma intanto, con vezzo femminile, allarga le braccia in giro: «Lo vede? Cerco di tenere il mio locale in ordine, grazioso. Ma la realtà è che sono costretta a chiudere alle otto di sera. Perché dopo è un disastro, dopo sarebbe inutile».

No, sia chiaro, Parma non è New York; via Garibaldi, tra viale Bottego e viale Mentana, non è il Bronx. E a togliere il sorriso a chi qui ci lavora o ci abita non sono regolamenti di conti o bande di gangster. Però per essere arrabbiati e tristi basta molto meno: come aver perso la serenità sotto e davanti a casa propria.

«Se avessi qualche anno in meno, lo giuro, traslocherei –, si sfoga un residente all'incrocio con via Albertelli –. Vorrei andare a vivere altrove, lontano dal centro. In una bella periferia fuori mano. Ma tranquilla». Lontano, è il sottinteso, da un pezzo di strada dove, nemmeno troppo tempo fa, i commercianti chiamavano i loro negozi «boutique». Adesso ci si barricano dentro. «Commercialmente questa era una via prestigiosa – spiega un macellaio con il negozio di fronte a viale Mentana –. Quando ho acquistato pensavo di garantirmi la pensione: quando fosse stato il momento, rivendendo, confidavo di avere il denaro per concedermi il riposo. Ma adesso a chi potrei vendere quando i clienti scappano?».

Tutto questo, è ovvio, è anche colpa del mondo che è cambiato, di una città lontana anni luce dal mito fanciullesco delle isole felici. Ma in queste poche centinaia di metri, chissà perché, il cambiamento è stato più repentino, traumatico. Tanto che per molti, finite le parole, resta solo l'amarezza.

«Sono state fatte scelte sbagliate: che ora si pagano – prosegue un altro commerciante –. In un isolato ci sono quattro kebab, un market etnico. E contando un paio di laterali i kebab diventano cinque, i market quattro. Risultato: questo si è trasformato in una sorta di ghetto. E nei ghetti nessuno è a proprio agio».

Razzismo e insofferenza per chi parla lingue diverse? Sarebbe comodo dirlo e archiviare la protesta. Ma non è così facile. «Il problema riguarda tutta via Garibaldi e, per buona parte, il commercio in centro – prova ad argomentare il titolare di un altro bar –. Ma qui si sommano diversi fattori: il marciapiede è più ampio, è quasi una piazzetta, e consente assembramenti. Si formano quindi crocchi di persone che bivaccano, consumano alcol in maniera eccessiva e quindi diventano sguaiate, aggressive. Non solo: i market etnici, che non rispettano nessun orario, smerciano a pochi euro casse intere di birra che attirano disperati che ciondolano, si stravaccano a terra, urinano ovunque».

Al punto che qualcuno ha persino chiesto di togliere la panchina alla fermata del bus: «Non la usano certo i passeggeri, ma quelli che qui passano il giorno e la notte». E sono notti di liti, a sentire chi ci abita, e di schiamazzi che qualche volta diventano zuffe. Ogni tanto qualcuno dorme sulle soglie dei negozi. Ma c'è anche chi sta male e lorda la strada.

«Quello che è davvero insopportabile è la sensazione che non si voglia affrontare il problema. Che di per sé sarebbe ancora gestibile». Perché lo abbiamo detto, questa non è Scampia, qui non si parla di malavita. Ma di abbandono. «E del vuoto c'è chi se ne approfitta». Tre sere fa qualcuno si è infilato in un kebab per far sparire il fondo cassa, ieri mattina due ragazzine, aria elegante e mani svelte, hanno cercato di svaligiare l'edicola: «Una mi ha distratto chiedendomi informazioni all'esterno su un prodotto, mentre l'altra si è infilata dentro cercando di rubare l'incasso. Me ne sono accorto e sono scappate. Ma oltre al fatto di trovare ogni mattino l'edicola insozzata, ora capita anche questo».

Non capita solo qui, si può obiettare, è inutile pensare di militarizzare barriera Garibaldi. «Ma nessuno vuole l'esercito, non siamo in guerra. Basterebbe solo un passaggio, più volte al giorno, da parte delle forze dell'ordine che identifichino chi bivacca, un monitoraggio dei market da parte della polizia locale per quanto riguarda gli orari, un giro di vite su certi comportamenti. Quella dei carabinieri di quartiere è una ottima idea ma, ultimamente, sembrano scomparsi. E un lampeggiante che si ferma per mezz'ora ogni pomeriggio, di certo, allontanerebbe chi sa di avere coscienza e fedina sporca». Proposte e ipotesi, sfoghi di residenti e commercianti amareggiati. Le case non si lamentano, le persone sì. E in questo caso la città è fatta da persone che non ne possono più.

Luca Pelagatti