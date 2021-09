Coruzzi: «Che domenica bestiale»

Pensavo, dondolando sul balcone, quante e quali siano le canzoni con la domenica dentro: puro esercizio di memoria, ma anche descrizione di una giornata che ha peculiarità specifiche, il riposo, per i credenti praticanti i riti, per i pagani la gita, per gli habitué l'andare al cinema ora che è di nuovo possibile farlo, per gli “stravaccati” il divano con la tv accesa, o con la copia della Gazzetta, da sfogliare avanti e indietro con l'indice della mano umettato dal continuo andirivieni della falange preposta.

C'è tutto un mondo intorno e ora che s'è ripreso a vivere anche non murati dentro casa, il ristorantino di più o meno alta fighetteria, o la “pizza pazza a pezzi”, magari con pargoli a carico, prima del talamo domestico e del lunedì mesto in arrivo.

Chi si passa una «Domenica bestiale» alla Concato, il gitante automobilista dalla lentezza da bradipo, quello che una volta in autostrada “affitta” la seconda corsia ai 90km/100 ed è già troppo, non lo schiodi di lì manco col lancio di chiodi sulla carreggiata, quello che s'infila sulla A15 per tirare i consueti accidenti per le code, i cambi di corsia ma che col cavolo rinuncia alla pratica abitudinaria per poi potersi lamentare e tirare accidenti ad un rientro serale lento ma, a quanto pare, irrinunciabile. C'è una lentezza di marcia, verso sera, quasi che l'uscita somigliasse all'ora d'aria del carcerato, così come il protocollo del pranzo domenicale con parenti, sempre che ci sia chi ancora lo pratica, sia un banco di prova dei rapporti interpersonali e necessiti di una buona dose di calma e controllo o chissà se, anche in questo caso, siamo attovagliati per godercelo davvero o subirlo.

Spalmato ormai da tempo sulla settimana, a trionfare nelle preistoriche domeniche dell'era precedente, c'era il calcio, lo stadio: ora rischi di prendere una pallonata in testa ogni giorno della settimana e, invece della radiolina portatile all'orecchio del virile maritino vestito da festivo, c'è una Diletta Leotta sullo smartphone ogni volta che vuoi.

In questo affresco da «Buona domenica» alla Venditti, ci son quelli a «cui il telefono non suona mai», e non solo perché «il suo ragazzo ha preso il volo», ma piuttosto perché gli amanti, come canta la Vanoni, «nei giorni di festa come naufraghi, soli, aspettano una telefonata, e hanno storie d'amore precario, fan progetti e fan finta di crederci». La domenica è poco incline al peccato, al tradimento perpetrato e reiterato, l'altra o l'altro deve farci i conti e ovviare o supplire come può, ma il ruolo da subalterno non è dei più facili a reggersi, anche quando si presume che lui/lei sappia o intuisca che c'è un terzo o una terza, ancora più tesa e perigliosa se c'è un «Io tra di voi» ed è un uomo per lui e una donna per la lei ufficiale.

Si finisce, una volta che il pigiama e non necessariamente di seta ce l'abbiamo addosso, che inizi quel dannato percorso della notte in cui «sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te»…

Coraggio, ancora poche ore di recita e domani saranno le borse sotto gli occhi a dirvi, «buongiorno è lunedì!».

Buona domenica.