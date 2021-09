I voti al «Ballo»: ecco le nostre pagelle

PIERO PRETTI Gustavo III 8,5

Il tenore è a suo agio nel tratteggiare un Gustavo III che gioca con il destino: bella voce, lieve nei momenti del gioco con l'indovina, intenso nell'esprimere la passionalità (un po' volubile) del re di Svezia, accusa forse un po' di stanchezza verso la fine della rappresentazione ma ne esce con stile.

ANNA PIROZZI Amelia 8,5

Il soprano ha, come tutti sanno, una voce strepitosa, tanto volume, carattere a volontà. Nel ruolo di Amelia mette a frutto queste sue doti, interpretando la moglie del conte come una donna coraggiosa, matura, guadagnandosi ovazioni al termine di «Morrò ma prima in grazia».

AMARTUVSHIN ENKHBAT

Il Conte Anckastrom 8

Enkhbat, già noto al pubblico di Parma per aver interpretato Nabucco nel 2019, conferma bellezza di timbro, sicurezza di emissione e buona dizione nel ruolo del Conte Anckastrom. Manca un po' di scioltezza in più dal punto di vista attoriale, ma si fa facilmente perdonare.

ANNA MARIA CHIURI Ulrica 9

Voce perfetta e ben centrata per questo ruolo, sinuosa, ammiccante, il mezzosoprano svetta nella scena dell'antro, plasmando la sua interpretazione sulle parole, sfoggiando colori timbrici diversi e dando una bella prova attoriale, che seduce il re Gustavo… e anche il pubblico in sala.

REGIA E ALLESTIMENTO 6

La regia di Jacopo Spirei, basata sul progetto di Graham Vick, con le scene e i costumi di Richard Hudson, le luci di Giuseppe Di Iorio e i movimenti coreografici di Virginia Spallarossa ha ben poco di sconvolgente, nonostante il battage che ha preceduto la prima. Manca però di convincere.

ROBERTO ABBADO

e Filarmonica Toscanini 9

Al suo primo incontro con «Un ballo in maschera», Abbado trova un approccio non banale, per scelte di tempi e scandaglio delle diverse tinte, timbriche e drammaturgiche di quest'opera, rendendone con sapienza e misura il trascolorare. Buona la risposta della Filarmonica Toscanini.

CORO DEL TEATRO REGIO

e Martino Faggiani9

Preparato come sempre dal suo maestro Martino Faggiani, il coro ha in quest'opera un ruolo fondamentale, cui la compagine del Regio dà piena realizzazione, affrontando bene anche la disposizione in una posizione molto rialzata rispetto alla scena dove si muovono i solisti.