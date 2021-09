Mauro Busi, il «monello» che suonava la chitarra

In ricordo di Mauro Busi, un bravo «monello», scomparso tempo fa all'età di 80 anni. Sposato con Paola, i figli Luca e Nicola e gli amatissimi nipoti, Mauro Busi lavorava come geometra in Provincia. Un parmigiano vero, che amava la musica e la città.

«Capita a volte - dice l'amico Fulvio Gandolfi - che la storia di Parma viva di singoli e sporadici episodi capaci di nascondere tracce più profonde. Agli albori degli anni ’60 eravamo due ragazzotti di Sorbolo, io e Giorgio Saccani, pieni di sogni. Avevamo conosciuto al teatro Ducale, durante un concorso canoro, Gimmi Ferrari e Mauro Busi. Di lì a poco, la nascita di un complesso vocale dal promettente nome: "I Monelli". Ispirati dal vento delle musiche americane avevamo scelto brani come Tom Dooley, La Paloma e Passion Flower dall’arpeggio magistralmente eseguito da Mauro Busi. Lui era la chitarra solista e d’accompagnamento del gruppo». Un quartetto vocale, che è rimasto nella memoria: «Purtroppo un brutto male ha spezzato nei mesi scorsi l’ultima corda della chitarra di Mauro - ricorda Gandolfi -, che se ne è andato lasciando Paola, la sua vera "Passion Flower". Quello dei Monelli è stato un periodo bellissimo anche se non lungo in quanto alcuni di noi avevano impegni di lavoro e i Monelli uscirono dalle scene teatrali nell’arco di un lustro - continua Gandolfi -. Tuttavia non abbiamo mai smesso di vederci, continuando a cantare e suonare insieme a tanti amici. A Sorbolo nella mia taverna la musica ha continuato imperterrita a tener deste le anime ed i cuori di tanti amici ed ospiti anche famosi, tra i quali mi piace ricordare con affetto Enrico Tagliavini (chitarra classica), Francesco Tagliavini (maestro d’orchestra e violinista), Pierino Barbieri (fisarmonicista) , Don Pini (cantante) e Corrado Medioli (fisarmonicista). Era una musica indifferente all’età, alle vicissitudini dei singoli ed alle insidie degli anni; già devo dire che di brindisi ne abbiamo fatti molti. Ogni volta una gioia, una battuta celestiale fra una "Paloma" e le altre hit del nostro repertorio». E così conclude l'ex «monello» Gandolfi: «Non troppi accordi forse sapevamo interpretare, ma sempre abbiamo suonato con Mauro l’accordo più importante, quello di una fraterna amicizia che dura una vita e che resterà per sempre».

Mara Varoli