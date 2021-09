Paciolo-D'Annunzio: ecco la «Outdoor classroom»

È stata presentata ieri mattina la nuova «Outdoor classroom» dell'istituto Paciolo-D'Annunzio nella sede di via Alfieri, opera che per la scuola fidentina conclude il progetto «Cambiamo l'aria».

«L'idea nasce per favorire le lezioni all'aperto, all'interno di un bando biennale della Chiesi Farmaceutici – ha detto la responsabile del progetto Paola Ferrari e poi il dirigente scolastico Ciro Marconi durante la cerimonia – che ha coinvolto, oltre la nostra scuola, la media Zani e l'Istituto comprensivo di Salsomaggiore. Abbiamo messo in campo anche delle centraline per misurare la qualità dell'aria, degli erogatori di acqua potabile per riempire delle borracce, allo scopo di ridurre il più possibile l'uso della plastica, una rimodulazione della raccolta differenziata nel nostro istituto, inserendo l'organico, mentre a Salso sono stati piantumati degli alberi, in due step: per primi alberi da frutto in un'area di sgambamento cani, a ottobre verranno invece piantati dei tigli nel rinnovato Parco Mazzini».

Il progetto dell'aula all'aperto si deve ad Antonietta Fusco, docente di Storia dell'arte: «Per disegnare la “Outdoor classroom” mi sono ispirata alla cavea, al teatro greco, realizzando un ventaglio di panche in legno, dove siedono gli alunni, spalle alla scuola e una postazione per l'insegnante al centro del semicerchio, rivolta verso l'edificio. La disposizione delle panche, secondo linee curve è stata scelta anche per la sua naturale eleganza. La leggera pendenza del terreno ha permesso di ottenere davvero una sorta di “anfiteatro” e anche l'acustica si è dimostrata ottimale. Il progetto non è ancora concluso, perché pensiamo di delineare il ventaglio a terra con alcune aiuole, per differenziare la cavea dall'area verde circostante», ha aggiunto.

All'inaugurazione di ieri mattina - con il dirigente scolastico Ciro Marconi a fare gli onori di casa - hanno partecipato, oltre che al presidente della Provincia Diego Rossi (che, felice del ritorno a scuola in presenza, ha parlato di una forte accelerazione alla nascita di nuove forme di socialità) e il sindaco Andrea Massari (che ha spronato gli studenti a ''sfruttare'' gli spazi e le opportunità che la scuola offre loro), anche gli assessori Boselli, Malvisi, Frangipane e Amigoni, rappresentanti della Provincia (ente coinvolto nel progetto della scuola) e della cooperativa Cigno Verde che ha realizzato le strutture.

Il «grazie» è andato a tutti gli insegnati coinvolti nel progetto (in particolare alle professoresse Ferrari, Fusco e Baistrocchi) con l'auspicio che i ragazzi possano godere di questa nuova struttura.

Egidio Bandini