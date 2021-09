Scuole sentinella, a Parma 400 studenti coinvolti per i test

Da domani nella regione Emilia Romagna parte la campagna nazionale di screening nelle «scuole sentinella», per monitorare su base volontaria, attraverso la raccolta e l'esame di campioni salivari, la diffusione del virus. Una campagna realizzata in accordo tra Aziende sanitarie e Uffici scolastici. Prima inizieranno le scuole di Reggio Emilia, poi Forlì, quindi Rimini, Cesena, Ravenna. Un calendario ancora in via di definizione, anche per la nostra città e provincia, dove la campagna di screening si sta organizzando nei minimi dettagli. Per l'Ausl di Parma le scuole sentinella sono quattro: in città, le primarie delle direzione didattica di via Fratelli Bandiera e la Martiri di Cefalonia; per le medie, la Ferrari e la Zani. In questa prima fase, tra elementari e medie, gli studenti coinvolti dai test in regione sono 7.000. A Parma, gli studenti coinvolti saranno 400. E da indicazioni ministeriali, gli aspetti organizzativi, la frequenza dei test modello lecca lecca, la raccolta del campione di saliva, le istruzioni e le modalità di consegna saranno definite nelle scuole e comunicate alle famiglie che daranno il consenso per partecipare al monitoraggio. Ma come stanno lavorando a questo proposito i dirigenti scolastici?

«Stiamo facendo gli incontri con il dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl e con la dottoressa Paglioli - conferma la preside dell'istituto comprensivo Salvo D'Acquisto Nadia Malcisi -. Si tratta di incontri che hanno come obiettivo quello di pianificare le operazioni necessarie, a partire dalla campagna di comunicazione e informazione. Dopodiché si lavorerà sulla prassi da seguire». Ma quanti bambini e quindi quante famiglie saranno coinvolte? «Sono 125 alunni per ogni scuola elementare e 75 per ogni scuola media - risponde Malcisi -, per cui per la nostra provincia sono 250 della primaria e 150 delle scuole medie, individuate per lo screening che verrà effettuato ogni 15 giorni fino a maggio, secondo le prime previsioni. Uno screening che sarà realizzato su base volontaria: alle famiglie che accetteranno verrà consegnato un kit per il test salivare da effettuarsi a casa e quindi la scuola rappresenterà il punto di raccolta dei test». Una fase ancora preliminare, per cui la data di inizio dello screening è incerta: «Dobbiamo prima acquisire il consenso delle famiglie che si rendono disponibili all'operazione di monitoraggio nelle scuole - ricorda la preside dell'istituto comprensivo Salvo D'Acquisto -. Sarà infatti consegnato a tutti i genitori un modello disposto dall'Ausl per il consenso, nonché l'informativa sulla privacy e su come fare, anche se sarà tutto specificato sul sito dell'Ausl. Ma ancora, ripeto, è tutto in evoluzione, nel rispetto delle specifiche ulteriori che arriveranno dal ministero. Tutte le fasi precise dello screening si stanno perfezionando e domani avremo un nuovo appuntamento con l'Ausl per definire i passaggi».

«L'Ausl - interviene Melita Clemenza, preside della direzione didattica di via Fratelli Bandiera - ha contattato le scuole del territorio più numerose e quindi la primaria Corazza. Siamo in attesa di altri dettagli, dopodiché uscirà la comunicazione per le famiglie. Si tratta di uno screening importante che ci darà il polso della situazione per i contagi da covid, anche tra gli asintomatici. Sarà molto importante la collaborazione delle famiglie. Tra domani e martedì dovrebbe essere pronta la circolare per informare i genitori degli alunni. Successivamente, i genitori stessi restituiranno il modulo alla scuola con l'eventuale consenso. E tra fine settembre e l'inizio di ottobre si partirà con i primi test, che saranno ripetuti ogni 15 giorni per tutto l'anno scolastico». Oltre alle elementari Corazza e Martiri di Cefalonia, è coinvolta anche la media Zani: «I referenti Ausl, Paglioli e D'Aloisio, ci stanno seguendo in questa prima fase di elaborazione - spiega la dirigente scolastica Laura Domiano dell'istituto comprensivo di Fidenza - e ci accompagneranno nelle fasi successive. Il protocollo è gestito dall'Ausl e la scuola fa da tramite, in pratica fornisce le famiglie volontarie. E per la nostra scuola saranno coinvolti 75 alunni: questi i numeri richiesti dall'Ausl per ciascuna scuola media. Ancora non abbiamo certezze sulle date di partenza: quando sono state individuate le scuole per ogni territorio provinciale, ci siamo incontrati una prima volta e poi ci siamo rivisti questa settimana per iniziare ad esaminare le procedure e per progettare le attività da svolgere. E domani, un nuovo incontro per stabilire le date e le tempistiche dei prelievi, che verranno fatti autonomamente a domicilio: daremo comunicazione alle famiglie per il consenso, consegneremo il kit alle famiglie e tutte le istruzioni. Il campione salivare sarà poi riportato a scuola dai genitori e dagli alunni e prelevato da Ausl. Come dirigenti, speriamo in una grande collaborazione da parte delle famiglie, visto che le Ausl e le scuole cercano di affrontare la pandemia con strumenti efficienti, per uscirne il prima possibile con l'aiuto di tutti. Voglio ricordare che il tampone salivare non è invasivo come quello molecolare e che può essere effettuato facilmente. Ci auguriamo in una risposta positiva da parte degli studenti e dei loro genitori».

Mara Varoli