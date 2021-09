Vignali, la Corte d'Appello condanna ancora il ministero a risarcire l'ex sindaco

Un altro capitolo nella vicenda giudiziaria di Pietro Vignali che soddisfa l'ex sindaco di Parma. La Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione rispetto a quella che si era espressa a marzo ha, infatti, confermato il danno non patrimoniale (morale, biologico ed esistenziale) e il pregiudizio subito già stabilito con il primo decreto.

Ha, inoltre, riconosciuto la peculiarità del suo procedimento rimasto praticamente per dieci anni nella fase delle indagini preliminari.

Ha così aumentato il periodo di irragionevole durata del procedimento rispetto al primo decreto (otto anni anziché sei) accogliendo il ricorso dell'ex sindaco.

Ha anche aumentato l'importo del risarcimento, prevedendo praticamente il massimo previsto dalla legge per ogni anno di irragionevole durata anche se, come commenta lo stesso Vignali, che è rappresentato dall'avvocato Benedetta Berselli, «si parla di importi quasi simbolici (da 2.460 a 5.600 euro) rispetto all'entità delle indagini e al danno creato ma questo è un problema della legge». La Corte ha, infatti, considerato «la funzione pubblica» (un sindaco di Parma, come già definito nel primo decreto, «indotto alle dimissioni») e «l'ampia eco sulla stampa del procedimento giudiziario» accogliendo il suo ricorso che evidenziava «il maggior pregiudizio sofferto per le gravissime conseguenze sull'attività amministrativa e sulla carriera politica non limitate alle dimissioni dalla carica di sindaco».

Per queste ragioni la Corte d'Appello di Bologna «ha condannato per la seconda volta, dopo pochi mesi dal primo decreto, il ministero della Giustizia al risarcimento, oltre al pagamento delle spese legali».

Un pronunciamento che non cancella, comunque, l'amarezza dell'ex primo cittadino. «A fine 2010 - Vignali torna a quei giorni - ero il quarto sindaco più amato d'Italia ed erano gli anni dei grandi progetti. Parma, inoltre, guidava le classifiche delle città più vivibili». Poi sono arrivate le accuse di assunzione clientelare di diciotto dirigenti per un danno erariale di tre milioni di euro.

Vignali si dice, dunque, soddisfatto «per il principio che è stato stabilito, anche perché dieci anni sono un'infinità nella vita di una persona. D'altra parte, però, mi rendo conto che l'Italia ha bisogno di una seria riforma della giustizia e spero molto nel referendum e nella riforma Cartabia. Se il pm che ha chiesto l'archiviazione riconoscendo che l'indagine era basata su errori investigativi e la totale insussistenza della notizia di reato, l'avesse scritto dieci anni prima, gli eventi politico-amministrativi sarebbero cambiati». Il risarcimento con ogni probabilità non lo accetterà. «Potrei ricorrere in Cassazione - conclude - anche per il riconoscimento di un risarcimento proporzionato all'entità dell'indagine e al danno creato».

