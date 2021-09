Bonaccini: «Le miniere della Val Manubiola non sono in vendita»

Berceto Le code ai banchetti, per firmare le Osservazioni in merito alla «procedura di via» attivata per la concessione del Permesso di Ricerca mineraria alla Energia Minerals Italia da presentare entro giovedì prossimo al ministero dell'Ambiente, sono il dato più evidente della contrarietà di un intero territorio alla riapertura delle miniere di Corchia.

Le controdeduzioni presentate dai richiedenti non hanno infatti rassicurato amministratori, residenti e villeggianti abituali che, oltre ai possibili danni ambientali derivanti dall'estrazione di rame, piombo, zinco, argento, oro, cobalto, nickel e minerali associati – oggetto dell'interesse della ditta, controllata italiana della multinazionale australiana Alta Zinc – temono di vedere andare in fumo anni di impegno e di investimenti indirizzati verso la valorizzazione turistica del territorio e delle sue eccellenze agroalimentari.

Al loro fianco, per far pendere la bilancia del ministero verso il «no» alla concessione dell'autorizzazione già al permesso di esplorazione, si erano schierate nei mesi scorsi le associazioni ambientaliste e animaliste ma ora sul piatto arriva un «carico da 90».

Ad esprimersi in merito, senza lasciare spazio alla trattativa, è infatti il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

«L'alta Val Manubiola – ha affermato - non è in vendita e miniere in questo territorio non se ne riapriranno. Il nostro obiettivo è valorizzare l'Appennino parmense per le sue eccellenze paesaggistiche e ambientali, non certo per l'estrazione mineraria. La valutazione è condivisa tra i Comuni di Berceto e Borgo Val di Taro, Provincia di Parma e Regione Emilia-Romagna. Non credo quindi vi sia altro da aggiungere in proposito».

Ma nel suo «no», l'Appennino ha una forte «spalla» anche in Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano reggiano.

«Il nostro patrimonio non sono i metalli rari, sono gli ambienti che stanno alla base delle nostre eccellenze agroalimentari e sono emblema dell'Italia nel mondo - spiega Bertinelli -. Il volume d'affari dell'agroalimentare italiano nel 2020-21 tocca i 340 miliardi di euro, con 50 miliardi di euro di prodotti venduti all'estero, 100 di prodotti “italian sounding” e 60 di “fake”: questo ci fa capire che le nostre produzioni sono desiderate anche fuori dall'Italia. Inoltre, prima del Covid un turista straniero su tre e un italiano su quattro decidevano il loro itinerario in Italia in funzione dell'enogastronomia: per questo non possiamo permettere a nessuno di sfregiare il nostro patrimonio e buttare al vento il nostro futuro».

Chiara De Carli