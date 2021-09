I migliori sono stati i terzini

Il migliore

Coulibaly 7

Davvero sorprendente la prestazione di questo ragazzo: non ha una grande struttura fisica ma forse proprio per questo ha una straordinaria reattività e destrezza, doti che sono tanta manna nel Parma di oggi e che ieri gli hanno consentito di fare alla grande la sua parte sia in fase difensiva che, finalmente, in quella offensiva dove ha spesso duettato con Vazquez ed è diventato, specie nella ripresa, una variabile importante negli attacchi sulla fascia. Insomma, fra recuperi e proiezioni offensive ha saputo dare grande vitalità alla squadra.

I crociati

Buffon 6

Nulla da fare sul gol, bene invece ha risposto sul colpo di testa di Sibilli ancora sullo 0-0. Poi il solito mestiere nel trattare coi compagni e stavolta anche con l'arbitro.

Delprato 7

Non ha solo segnato il gol del pareggio seguendo l'azione offensiva come una vera ala, ma si è ben destreggiato anche in difesa.

Cobbaut 6,5

Una prova autoritaria, sia pur privo dell'abituale guida Danilo. Dopo due gare sottotono ieri s'è riscattato con modi sbrigativi che non sono sempre deprecabili.

Valenti 6

Non giocava dalla gara di Coppa con il Lecce, ha sbagliato sul gol e in qualche altra occasione però ha lottato con grinta e fisico. Chissà che non sbocci...

Schiattarella 6,5

Reduce da un infortunio lotta con cuore e raziocinio facendo da tergicristalli davanti alla difesa. E' il fulcro della squadra che in questo momento non può fare a meno di lui.

Brunetta 6

Come sempre gioca in almeno due posizioni e anche da interno se la cava. Fatica a gestire le energie e perde un po' lucidità nel finale ma resta importante.

Juric sv

Prende subito un calcione, zoppicando manca un gol poi deve uscire. Speriamo non sia niente di grave perché non c'è bisogno di altri forfait.

Vazquez 6

Finché gli avversari lo raddoppiano con corsa e grinta resta nell'ombra, poi però viene fuori con la consueta classe e capacità di gestire palla e situazioni,

Mihaila 6

La sua velocità è sempre deleteria per gli avversari e stavolta ha all'attivo un assist al bacio. Anche di lui oggi non si può fare a meno.

Tutino 6

Qualche spunto, un bel tiro un attimo prima di essere sostituito ma da lui ci aspettiamo di più e non solo in fase conclusiva.

Correia 20' pt 6,5

Non sempre preciso nelle sue giocate, ieri però ci è piaciuto per applicazione e capacità di saltare l'uomo e regalare palloni ai compagni.

Inglese 18' st 6

Voto di puro incoraggiamento perché il suo contributo ieri è stato piuttosto impalpabile, ma restiamo convinti che al Parma servirà ancora.

Sohm 37' st sv

Per lui solo uno scampolo in cui però usa grinta e fisico e spende un fallo tattico con raziocinio.

L'allenatore

Maresca 6,5

Ieri è uscito bene da una strettoia complicata. Coraggiosa la mossa di Correia per Juric, resa possibile grazie alla duttilità (in questi caso di Brunetta) che lui sta cercando di creare in tanti elementi. Finalmente ha deciso di giocare con i terzini ed è stato ampiamente ripagato. Non deve accantonare i suoi progetti, che restano affascinanti: solo arrivarci passo dopo passo, perché in Italia a questi livelli il risultato è ancora la variabile che condiziona tutto.

L'arbitro

Prontera 5

Nel primo tempo, anche per colpa dei suoi collaboratori, fa infuriare il Parma sorvolando su troppi falli dei toscani (che sono la squadra che ne fa di più) tipo quello, non sanzionato, che dopo 1' manda ko Juric. Meglio poi nella ripresa ma qualche danno era già stato fatto.