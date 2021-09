I ristoratori: «Green pass? E' l'unica strada»

Titolari, gestori e dipendenti di ristoranti, bar, palestre e piscine. Dopo avere controllato il Green pass dei propri clienti in questa ultima parte d'estate per i servizi al chiuso, ora tocca anche a loro doversi dotare del documento verde.

Tutti pensavano, probabilmente, di doverlo fare già da qualche settimana, quando il Governo sembrava deciso ad iniziare l'estensione dell'obbligo proprio in quelle attività dove il famoso qr code era già di uso comune. Non è stato così.

Decisione attesa

Ma loro, alla fine, se lo aspettavano più di altri e così si sono messi in regola anche se ora servono regole chiare per tutti. La pensa così ad esempio Ugo Bertolotti, presidente della Federazione italiana pubblici esercizi di Parma, che conferma come «la posizione di Fipe sia tutto sommato conforme con la decisione del Governo. Siamo favorevoli all'estensione del pass ai dipendenti ma il regolamento per applicare la nuova norma deve essere definito in tempi utili e deve esserci una linea guida precisa per chi non si vuole adeguare alla norma. C'è da capire come ci si deve comportare con le sostituzione e va chiarita la questione delle aziende con più o meno quindici dipendenti». Ma Bertolotti ribadisce «di essere un fautore delle regole, come l'uso delle mascherine e, appunto, la vaccinazione. Anche perché sono oggi gli unici strumenti che abbiamo per non rischiare una nuova chiusura. Il lavoro, per fortuna, è ripreso, ma un nuovo stop potrebbe avere ripercussioni molto negative».

«Siamo pronti. Credo che ormai tutti noi ristoratori, al di là di singole questioni personali di salute, si sia già in regola», aggiunge Andrea Nizzi, presidente di Parma Quality Restaurant che riconosce come il Green pass sia «necessario se si vuole far parte di una comunità».

«Tutti già in regola»

La nuova norma non preoccupa nemmeno Luciano Spigaroli, uno dei ristoratori più attivi in provincia anche nel campo del catering, settore che deve seguire norme molto stringenti anche per la somministrazione degli alimenti. «Il nostro personale dipendente ha già il pass, tutti hanno effettuato la vaccinazione, e la stessa cosa la posso dire anche per chi collabora saltuariamente con noi – spiega Spigaroli - Dobbiamo fidarci dei medici e degli esperti e credo che abbiano ragione quando chiedono a chi lavora di essere vaccinati. Si sta usando il buon senso».

«Un ristorante è come una grande famiglia che comprende gestori, titolari e dipendenti e quindi, come capita in tutte le nostre case, se si fa una scelta la si porta avanti tutti assieme. E qui da noi siamo tutti vaccinati e “green passati”». Risponde così Fabio Romani dell'omonimo ristorante di Vicomero alla richiesta di un parere sulla nuova norma e, continuando con la metafora, sottolinea che «spiace quando, da padrone di casa, devi forzare le cose con i clienti, ma ci si deve sempre adeguare alla legge. Ma è anche capitano che qualcuno abbia alzato la voce contro di noi, solo perché chiedevamo il Green pass».

Oltre a bar e ristoranti il documento verde diventa obbligatorio in un altra categoria che con il pass lo ha già dovuto controllare ai propri clienti: dipendenti, titolari e gestori di piscine e palestre e, commenta Renato Baladelli, presidente di Sport Center Parma, «anche noi ci atterremo a quanto verrà emanato». Anche perché «continuiamo ad essere favorevoli ad ogni soluzione che ci permetta di rimanere aperti in sicurezza sia per i nostri tesserati che per i dipendenti. Non possiamo però che continuare a chiedere maggior puntualità e chiarezza in ogni decisione presa e non lasciare adito alle interpretazioni per non mettere in difficoltà chi deve gestire. Auspichiamo anche che ci vengano forniti strumenti più snelli rispetto a quelli attuali; questo sistema al momento ci obbliga ad avere una persona fissa per il controllo».

Linee chiare sui tamponi

Baladelli poi lancia il tema dei dipendenti non vaccinati e attende «linee chiare sulla gestione dei tamponi». Sull'argomento, per quanto riguarda i pubblici esercizi, parla anche Andrea Nizzi che si dice anche «disponibile a pagare i tamponi perché il dipendente è un valore fondamentale per le nostre attività. Ma prima lanceremo nella nostra organizzazione una ulteriore campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione».

«Ci auguriamo davvero che tutti si convincano da soli» conclude sull'argomento Ugo Bertolotti, anche perché «vaccinarsi è gratuito, e non è cosa da poco, mai dimenticarlo. Si può essere ancora in tempo per l'entrata in vigore della nuova norma».

«Passaggio corretto»

Ma i dipendenti come la pensano? «Per il mondo del lavoro in generale, pubblico e privato, credo che sia un passaggio corretto per la tutela dei clienti e dei dipendenti – risponde Paola Bergonzi, segretario provinciale di Filcams-Cgil –. La norma ci vede assolutamente tranquilli anche perché non vediamo coercizioni. Ribadisco: è una tutela doppia, per chi serve e per chi è servito». Non si tratta nemmeno, spiega sempre l'esponente sindacale, in una ingerenza nella salute del lavoratore. «Succede in tante altre categorie che ci si debba sottoporre ad esami e controlli per la propria tutela e di chi lavora al nostro fianco – conclude Paola Bergonzi – Anche in questo caso insomma si deve parlare di sicurezza sul lavoro e per il Covid l'unico strumento che abbiamo ora sono la vaccinazione e i tamponi».

Giuseppe Milano