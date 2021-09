Il ladro colpisce durante la cena del sabato

Di sotto, in tanti si godevano la serata in compagnia e i piatti fumanti di tortelli e torta fritta. Pochi metri più in la, al piano di sopra, dove si trova lo spogliatoio del personale, un giovane con la mascherina invece era impegnato in una serata del tutto diversa. Quella del ladro che cerca qualcosa da rubare.

E' accaduto alla trattoria «I tri siochètt» di strada Farnese, a Vigheffio, presa di mira da un ladro decisamente sfrontato: che andare a rubare in un locale pieno di gente, nel pieno del servizio della serata più affollata, ci vuole davvero una bella faccia tosta.

Una dote che non manca a questo malvivente che, intorno alle 21.30 di sabato, ha prima puntato alla parte posteriore del locale dove si trova l'abitazione del titolare.

Ma il proprietario, già scottato da un grosso furto subito la sera della Vigilia di quattro anni fa, ha nel frattempo ovviamente blindato la propria abitazione e quindi il ladro ha dovuto cercare una opzione alternativa. Quindi ha gironzolato approfittando del buio e si è arrampicato fino ad arrivare al piano superiore del ristorante. Quello appunto dove si trova la stanza usata dal personale per cambiarsi d'abito prima del servizio.

Poteva andargli male e restare a bocca vuota: ma oltre che sfacciato questo è anche un delinquente fortunato visto che ha trovato il portafoglio e un anello che una addetta al servizio si era tolta poco prima. Ed ha intascato il tutto.

Poi, senza che nessuno si accorgesse di nulla, così come era arrivato, se n'è andato lasciando dietro di se solo l'immagine ripresa dalle telecamere che hanno mostrato un giovane con una maglietta e una mascherina a coprirgli il volto. E' evidente: qui non serviva per ll virus ma piuttosto per non essere riconosciuto.

Il furto è stato scoperto solo alla conclusione della serata quando il ladro era di certo piuttosto lontano e fa più rabbia ancora pensare che qualcuno avesse segnalato la presenza in zona di una persona sospetta che potrebbe corrispondere proprio al responsabile di questa razzia.

Luca Pelagatti