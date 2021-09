L'albergo abbandonato continua a fare paura

Basta sbirciare oltre i vetri luridi per intravedere le chiavi delle stanze ancora appese come se, questione di minuti, dovessero rientrare i clienti. Ma, qualche notte fa, i soliti disperati, gli unici che continuano ad abitare quello che fu il «Leonardo hotel», per aprire la porta hanno usato ben altro: una lastra di pietra che ora giace sul pavimento della hall. Tra vetri scheggiati, bottiglie vuote, cartacce e odore rancido di vita grama.

«Quando hanno sfondato quella lastra di vetro blindato si è svegliato mezzo quartiere – racconta uno dei residenti che dalla sua casa assiste, ormai da mesi, al declino di questo albergo abbandonato di colpo, con ancora gli arredi e le carte sulla reception, e da allora diventato rifugio e dormitorio per un'umanità smarrita. Quella che tutti cercano di non vedere fino a quando, talvolta accade, te li ritrovi davanti di colpo. Allora il Leonardo diventa l'hotel della paura.

E' successo a maggio quando due ragazzine, appena uscite dal vicino Centro Torri, sono state scippate e di fatto sequestrate nell'edificio da una coppia di giovani di colore che hanno offerto droga in cambio di sesso prima che il provvidenziale arrivo degli amici le liberasse.

«E succede ogni volta che ci affacciamo alla finestra e vediamo i “clienti” dell'albergo uscire e andare a lavarsi nella fontanella che c'è qui a fianco. Durante il giorno la usano i bambini che vengono a giocare nel prato. Di mattina diventa il lavandino, e persino il bidet, per questi disperati», racconta un altro dei residenti, uno dei tanti che ha spedito lettere e mail, chiesto interventi. A loro dire, tutto invano. Eppure qualcosa, negli ultimi mesi, sembrava essersi mosso: dopo il fallimento, a dicembre 2019, della società di gestione la proprietà dell'albergo pare essere passata di mano e ci sono stati diversi sopralluoghi. E i nuovi padroni hanno anche spedito dei fabbri a mettere in sicurezza con delle grate le porte affacciate sulle scale antincendio.

«Ma la gente continua il viavai», proseguono nella zona. Lo dimostra il fatto che, non più tardi di qualche settimana fa, poco dopo le nove di sera, sono dovute arrivare anche due pattuglie delle volanti per bloccare l'ennesima spaccata di vetri da parte di chi cercava una via d'ingresso. «Chi siano quelli che ci bivaccano dentro non sappiamo: ci sono sicuramente persone di colore, coppie di ragazzi dell'est. Ma la verità è che sono ombre: sgusciano dentro e poi li vediamo sparire». Restano però i segni di questa quotidianità senza pace: montagne di bottiglie di birra e alcolici, confezioni di cibo abbandonato, abiti strappati e resti di giacigli in quelle che erano le stanze. Un tempo era garantita colazione a buffet e wifi: adesso ci si accontenta di un tetto.

Per reclamare attenzione e un piano di rilancio ieri mattina c'è stata anche un'azione da parte di simpatizzanti di CasaPound che sono entrati nella struttura, hanno esposto uno striscione, acceso dei fumogeni e diffuso un comunicato in cui si definisce il «Leonardo hotel» «simbolo del degrado del quartiere» che risente della «indifferenza della istituzioni che non hanno fatto nulla in questi mesi».

Alla fine però, dopo il flash mob, il tre stelle decaduto a tana è ritornato al suo silenzio apparente, al suo spegnersi giorno dopo giorno, tra bottiglie vuote e pattume. L'inverno, ormai, non è lontano ed è facile prevedere che presto le sue stanze scalcinate torneranno a fare gola a chi cerca un riparo qualunque. Non è certo l'Hilton: ma per chi non ha niente anche un pavimento asciutto e un divano sfondato assomigliano al paradiso.

Luca Pelagatti