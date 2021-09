La Madonna con Bambino torna all'antico splendore

Un capolavoro restituito alla chiesa di San Sepolcro e ai parmigiani, in tutto il suo splendore. Dopo mesi di lavoro, il restauro della «Madonna con Bambino, San Giovannino e angeli» (1556), è finalmente concluso. L'intervento, eseguito da un gruppo di esperti, ha permesso di dare nuovamente vita al dipinto di Girolamo Mazzola Bedoli (1500-1569), allievo del Parmigianino e del rinascimento parmense.

Alla presentazione dell'opera hanno partecipato il presidente del Rotary Club Parma 2021-2022, Antonello Zoni, e il suo predecessore, Aldo Agnetti. L'associazione di imprenditori e professionisti, in collaborazione con il ministero della Cultura, ha infatti sostenuto finanziariamente gli interventi di risanamento conservativo.

«Siamo felici e orgogliosi di aver contribuito al restauro di questo dipinto – ha precisato Zoni – . La “Madonna con Bambino, San Giovannino e angeli” è da sempre un'attrazione artistica di Parma».

Agnetti, che lo scorso anno aveva proposto l'iniziativa, ha ricordato che «il Rotary di Parma lavora per la comunità e il patrimonio culturale della città. La nostra gratitudine va a chi ha collaborato a questo ambizioso progetto».

Presente anche Anna Còccioli Mastroviti (responsabile dell'area Patrimonio storico-artistico della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza), che ha ringraziato Giusi Zanichelli (ex docente dell'Università di Salerno) e la Lucia Fornari Schianchi (già soprintendente per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico per le province di Parma e Piacenza) per «l'impegno profuso nei mesi di restauro e la dedizione al progetto».

Anche il vescovo di Parma Enrico Solmi, ha partecipato alla cerimonia. Monsignor Solmi ha sottolineato come quest'opera sia «il segno della bellezza di Dio e della pluriforme realtà del mondo». Il vescovo, insieme con monsignor Raffaele Sargenti - parroco della chiesa di San Sepolcro - ha enfatizzato le meraviglie dell'opera di Mazzola Bedoli, nella quale «la gestualità della scena è meravigliosa: la Vergine, Gesù, San Giovannino e un angelo sono in contatto l'uno con l'altro, in armonia e amore. È un unico abbraccio intorno alla croce».

In chiusura, la Anna Morestori ha espresso la propria gratitudine nei confronti dell'architetto Bordi e della professoressa Zanichelli per aver seguito il restauro in tutte le sue fasi. «Grazie anche alla dottoressa Lemoigne e alla dottoressa Bussoni, che hanno lavorato con me al restauro. Quando si restituisce a un capolavoro il suo aspetto originale è sempre un'emozione, ma anche una grande responsabilità. Ora questo dipinto merita un'illuminazione perfetta, perché la «Madonna con Bambino, San Giovannino e angeli» è meravigliosa».

Tommaso Di Felice