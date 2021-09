Ozzano nel mirino dei ladri: visitate tre abitazioni

Collecchio Ancora furti a Ozzano Taro: i ladri hanno preso di mira alcune abitazioni nella zona di via Qualatico, nella sera tra venerdì e sabato.

Tre case sono state “visitate” dai ladri che hanno messo in atto il solito copione: sono entrati, forzando infissi e porte, hanno messo a soqquadro gli ambienti e poi se ne sono andati, dopo aver puntato a gioielli e denaro. La conta dei danni è ancora in corso, gli ozzanesi sono preoccupati.

«Hanno rovistato ovunque – spiega il proprietario di una delle abitazioni prese di mira – non ci sentiamo più sicuri in casa nostra».

I furti messi a segno seguono di qualche settimana un altro furto ai danni di una villetta in via Torrigiani ed altri tentativi di furto segnalati in altre abitazioni della frazione. In via Qualitico si sono portati i carabinieri della stazione di Collecchio, coordinati dalla compagnia di Salsomaggiore Terme. Le indagini sono in corso e potrebbero esserci degli sviluppi.

La frazione di Ozzano costituisce un bersaglio frequente da parte dei ladri, molte abitazioni, infatti, sono isolate e i malviventi approfittano anche del facile collegamento con l'autostrada della Cisa per fare perdere le loro tracce. Da circa un anno il Comune ha potenziato il sistema di video sorveglianza aggiungendo alcune telecamere in luoghi nevralgici del paese. E proprio dall'esame delle immagini registrate dalle telecamere potrebbero emergere delle novità. I ladri approfittano del fatto che viene buio presto per intrufolarsi in case e villette. Le forze dell'ordine consigliano di segnalare sempre e immediatamente la presenza di eventuali mezzi o persone sospette per mettere in atto attività di indagine preventiva e di chiudere sempre porte e finestre prima di uscire di casa e attivare gli allarmi.

G.C.Z.