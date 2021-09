77 ricoverati, l'80% non vaccinati

Chi si voleva vaccinare, ha avuto molte opportunità, finora, di farlo. Ora resta uno «zoccolo duro» di persone restie all'immunizzazione «che è molto difficile convincere», dice Tiziana Meschi, direttrice del Covid hospital del Maggiore, al padiglione Barbieri. Ma è proprio questa fetta di popolazione che rischia di far aleggiare a lungo su tutti la spada di Damocle dell'infezione.

Sono 77 i pazienti Covid ricoverati all'ospedale Maggiore. Di questi, 46 (34 acuti e 12 nella sezione cure intermedie a bassa intensità) sono al terzo piano del Padiglione Barbieri, 16 nella Clinica pneumologica (tutti in ventilazione assistita), sei in Pneumologia ed endoscopia toracica, sei nel reparto Infettivi e tre nella Prima terapia intensiva. Un dato, quest'ultimo, aggiornato a ieri sera che non coincide con quello pomeridiano del bollettino regionale (cinque ricoverati) perché nel frattempo sono avvenute alcune dimissioni.

«I ricoverati sono persone con età molto variabili, dai 24 ai 95 anni. Una quota minore, fra il 20 e il 25%, sono vaccinati, magari già da molti mesi, come è il caso degli anziani, ma sono entrati in ospedale per patologie indipendenti dal Covid e solo incidentalmente se ne è scoperto la positività, non presentando sintomatologie respiratorie importanti» dice Meschi. Un dato che da un lato ribadisce la non totale copertura data dai vaccini, ma dall'altro conferma che, in chi si è immunizzato, i sintomi dell'infezione sono decisamente sfumati.

Discorso diverso invece per chi ha scelto di non vaccinarsi. «In questi casi l'infezione è quasi sempre virulenta, con rischio di polmoniti estese e la necessità di cure semintensive e intensive» dice Meschi.

Ieri a Parma e provincia i nuovi casi di contagio sono stati 41, di cui 17 sintomatici, e vedono la nostra città al terzo posto nel bollettino regionale, preceduta da Bologna con 67 nuovi casi e Modena con 55. Ci sono poi Ravenna (32), Piacenza (19), Reggio Emilia (18), Forlì (17), Ferrara (13), Cesena (11), Rimini e il Circondario Imolese (entrambe con 8 nuovi casi). In totale 289 nuovi casi. Una vittima a Parma, una donna di 86 anni. Gli altri due morti in regione sono un novantenne a Piacenza e un ottantenne a Forlì. Sono 45 in tutta l'Emilia Romagna i ricoverati in terapia intensiva, in leggero calo, e 390 quelli negli altri reparti Covid (+4).

Numeri che, in regione come nella nostra città, restano stabili ormai da giugno, come fa notare Meschi, con una media di ricoverati che, al Barbieri, oscilla fra i 40 e i 50. «Se non ci fossero i non vaccinati, viaggeremmo su numeri molto diversi e avremmo meno patemi», dice la specialista. E anche se al terzo piano del Barbieri restano ancora una decina di letti liberi, disponibili per i contagiati, resta arduo capire quello che ci attende con l'arrivo delle temperature più rigide dell'autunno.

«Credo sia onesto in questo momento non azzardare previsioni. Resta da vedere come si organizzeranno le residenze sanitarie assistenziali, le case anziani e le case protette. Per alcune categorie, quelle vaccinate ad inizio anno e con particolari fragilità, potrebbe essere cruciale la terza dose - dice Meschi - Ma non sappiamo quanto dura l'immunità data dal vaccino: siamo in grado di valutare l'immunità data dagli anticorpi, grazie ai test, ma non l'immunità cellulare, quella data anche dai linfociti T». Una situazione che impone di vaccinare la fetta più ampia possibile di popolazione, «non solo nazionale, ma mondiale», dice Meschi.

Un tema sul quale più volte ha invitato a riflettere anche papa Francesco, ricordando che dalla pandemia non ci si salva da soli e che è necessario uno sforzo di solidarietà verso i Paesi più poveri.

Monica Tiezzi