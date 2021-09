Addio a Danilo Coruzzi, una vita dedicata al volontariato

Traversetolo Il suo impegno nel volontariato a Traversetolo ha lasciato un segno nella storia del paese.

Se n'è andato a 83 anni Danilo Coruzzi, persona da sempre attenta alle esigenze della comunità, fondatore della sezione locale dell'Avoprorit e del circolo La Rondine, luogo di ritrovo e di socialità per tante persone. Una vita dedicata alla famiglia e all'impegno sociale.

«Era la sua passione» ricorda la figlia Marta. A lui si deve la fondazione dell'Avoprorit di Traversetolo, organizzata con gli ambulatori e i medici specialisti per garantire alle persone la prevenzione dalle malattie oncologiche. Nel 2005 aveva lasciato la guida dell'associazione a Carlo Mora, referente dal 2006: «Ho un ricordo molto bello di lui, era una persona incoraggiante» racconta Mora.

Oltre al versante sanitario, la sua attenzione per le esigenze sociali, in particolare della popolazione più anziana, lo ha portato a fondare il circolo La Rondine, di cui è stato presidente per oltre 20 anni. Un luogo ricreativo che ha scandito la quotidianità di tante persone, fulcro della socialità tipica delle realtà di paese e punto di riferimento per coloro che partecipavano alle attività organizzate, come la classica gita al mare, o semplicemente per trascorre il tempo in compagnia. Al circolo teneva, tanto. Lo scorso anno raccontava del suo ricovero a causa del covid, degli amici che non ce l'avevano fatta e di quel desiderio di rivedere le porte del circolo nuovamente aperte. «Un faro di luce in una notte buia» lo aveva definito. E il suo desiderio si era esaudito. Poi l'amore per la famiglia, per la figlia e l'adorato nipote, che gli aveva regalato la gioia di diventare bisnonno, un'altra luce capace di cancellare la fatica degli anni. «Una persona da ammirare, che aveva la capacità di parlare con tutti» conclude Marta, oggi presidente del circolo. Un uomo che tanto ha donato alla comunità, il cui impegno rimarrà un indelebile esempio per tutti.

Maria Chiara Pezzani