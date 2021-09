Adolescenti: lotta al fumo e al disagio con «Respira con il cuore»

Dalla lotta al fumo nei polmoni a quella contro (anche) il fumo negli occhi, alzato da chi vede solo ciò che vuole. Lo scopo iniziale di «Respira con il cuore» era questo: diffondere il più possibile l'immunità di gruppo al richiamo del tabacco, sirena che tra gli adolescenti miete fin troppo successo (e in prospettiva semina fin troppi danni). Poi, ci si è messo di mezzo l'imprevedibile: qualcosa che rende più complicato se non impossibile lo stesso respirare. Una pandemia che ha ingabbiato tutti e ancora di più i giovani, privandoli di scuola, sport e socialità.

«Sono loro ad aver sofferto di più le limitazioni legate alla lotta al Covid: basti pensare all'alto numero di ritirati sociali tra le nuove generazioni» dicono a una voce l'assessore comunale ai Servizi educativi Ines Seletti e Maria Paola Chiesi, anime dell'iniziativa nata dalla collaborazione tra Comune e Chiesi Foundation onlus di cui Maria Paola è coordinatrice. Entrambe madri di adolescenti, in questi ultimi mesi, oltre che con i loro, si sono confrontate con centinaia di figli della città, studenti delle medie e delle prime superiori.

Con un progetto in corso di rinnovo (siamo alla terza edizione ormai), che inevitabilmente ha cambiato i propri obiettivi, e con essi le ambizioni. In fondo, si è trattato di chiedere ai ragazzi pur sempre di «respirare con il cuore», ma espirando pensieri legati a una sfera d'ascolto allargata rispetto del tema iniziale. Tema già ampio e attuale, legato alla salute dei singoli, della comunità e dell'ambiente.

E dai ragazzi è venuta una lezione. «Li sapevamo maturi, ma non immaginavamo fino a questo punto - sottolinea Ines Seletti -. È una limitazione esagerata parlare di adolescenti concentrandosi sulle baby gang. Il fenomeno esiste, d'accordo, ma riguarda un esiguo numero di teenager. Noi non vogliamo lasciare indietro nessuno, e per aiutarli stiamo seguendo anche le loro famiglie. Gli stessi ragazzi chiedono che si affronti il fenomeno. Ma chi vuole strumentalizzare il problema rischia di generalizzare e colpevolizzare un'intera generazione. Dal canto nostro, noi ci siamo rivolti al mondo della scuola, coinvolgendo il Centro internazionale Micheli, per far sì che attraverso i suoi mediatori culturali gli insegnanti abbiano gli strumenti per affrontare anche le situazioni più delicate, terreno fertile per le baby gang. Anche con lo sportello d'orientamento siamo impegnati ad affrontare il disagio giovanile, in un discorso che coinvolge pure le famiglie: la formazione non può escludere i genitori».

È il vecchio discorso: del rumore dell'albero che cade e del silenzio della foresta che cresce. «In ogni caso - prosegue l'assessore - dopo il periodo di lockdown i ragazzi hanno dimostrato una presa di coscienza che ci ha lasciati senza parole».

Ora le parole ci sono, legate a quelle dei protagonisti, i ragazzi. «Siamo partiti dall'esigenza concreta di combattere una piaga evidente a chiunque osservi i nostri ragazzi, visto che nella nostra regione il tabagismo ha un'altissima incidenza nella fascia preadolescenziale - sottolinea Maria Paola Chiesi -. Come industria farmaceutica da sempre siamo molto attenti alle patologie respiratorie: per noi era naturale cercare di far qualcosa contro questa piaga. Così come affrontare questioni ambientali o sociali, legate al disagio. Tutte le iniziative della Fondazione sono concentrate sulla vivibilità del territorio: era naturale occuparsi di questi temi, dando voce ai ragazzi. È in gioco il loro futuro Il progetto aveva i margini di manovra per essere camaleontico, e così è stato».

Così, grazie ovviamente al coinvolgimento degli insegnanti, si è riusciti a dare ascolto ai giovani. «Ossia a chi - commenta la coordinatrice di Chiesi Foundation - tra le principali recriminazioni ha quella di vedersi troppo spesso catalogato in modo superficiale e “tappata la bocca” dagli adulti. Loro questa volta hanno potuto esprimersi. I toni pacati con cui lo hanno fatto danno ancora più valore ai contenuti».

I ragazzi non solo hanno posti problemi: hanno anche cercato di dare risposte. «Da sempre, una delle principali difficoltà è relativa alla comunicazione tra generazioni e “ruoli” - aggiunge l'assessore -. In questo senso, ci è stato sottolineato come sia importante che un brutto voto a scuola non sia visto come un giudizio negativo all'intera persona. È giusto che gli insegnanti ne tengano conto».

Un dato utile perché nessuno si senta emarginato, nemmeno nel microcosmo di una classe.

«Il nostro obiettivo di base è questo: che nessuno resti indietro». prosegue l'assessore.

A Maria Paola Chiesi e a Ines Seletti viene in mente la mamma che una settimana fa è venuta loro incontro piangendo. «Dopo il lockdown, la figlia non voleva più uscire: ha ripreso la socialità grazie ai nostri laboratori».

Roberto Longoni