Altri due furti all'ospedale di Vaio: anziani degenti sempre nel mirino

Dopo il gravissimo episodio che si era verificato all'ospedale di Vaio, dove erano stati sottratti a una anziana fidentina, ricoverata, una paio di orecchini, una fede nuziale e un altro anello, tutti in oro, purtroppo sono venuti a galla altri furti. Il figlio della anziana paziente aveva segnalato il vergognoso episodio, sfogandosi amaramente per l'accaduto, in quanto la madre non se n'era potuta andare con la sua fede al dito: un desiderio questo che aveva espresso più volte ai familiari.

Uno dei due figli della donna, dopo avere segnalato il grave fatto ai vertici dell'ospedale, si era recato dai carabinieri a sporgere denuncia. E adesso altri familiari di anziani pazienti, ricoverati sempre all'ospedale di Vaio, si sono uniti allo sfogo del figlio della donna derubata, segnalando la sparizione di gioielli e anche soldi, ai loro cari. Almeno altri due i furti messi a segno: a un anziano paziente sono spariti una catenella d'oro e un orologio. Mentre a un altro sono state rubate alcune banconote da cinquanta euro. È evidente che un ladro si aggira per l'ospedale di Vaio aspettando il momento opportuno per entrare in azione e derubare i pazienti, tutti anziani. La direzione del nosocomio era già intervenuta, dopo il furto degli orecchini e dei due anelli all'anziana. «Siamo molto dispiaciuti per questo nuovo episodio di furto all'interno dell'ospedale, che i famigliari di una nostra paziente avevano già segnalato alla direzione oltre che alle autorità competenti come doveroso. Ci siamo già attivati per fare tutte le verifiche interne contattando anche le forze dell'ordine. Abbiamo inoltre rafforzato l'applicazione delle procedure interne di controllo e sorveglianza. Ricordiamo infine che tutti i pazienti e i loro famigliari al momento dell'accesso sono adeguatamente informati sulla necessità di non lasciare oggetti di valore con i ricoverati o nelle camere».

r.c.