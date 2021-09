Corruzione, la conta dei soldi con la mamma: gli arrestati restano in cella

L'uno alle dipendenze dell'altro. L'impiegato dell'Arpae e l'imprenditore. Che sarebbe stato generoso e ottenuto favori. Un dare e avere, secondo l'accusa, tanto da farli finire in cella, giovedì scorso, dopo l'indagine portata avanti dalla Finanza e coordinata dal procuratore D'Avino e dal pm Arienti. Corruzione, ma anche violazione del segreto d'ufficio, nel caso di F.C, il dipendente pubblico, oltre a una serie di reati fiscali per D.P., l'imprenditore, titolare di una nota società di trasporti e movimento terra del Parmense. E tutti e due, ieri mattina, in video collegamento da via Burla si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip Adriano Zullo durante l'interrogatorio di garanzia.

Tacciono, ma potrebbero parlare presto con il pm. «Abbiamo bisogno di un po' di tempo per valutare gli atti, però faremo richiesta di interrogatorio al pubblico ministero», spiega l'avvocato di F.C., Michele Dalla Valle. Stessa linea per la difesa di D.P.. «Abbiamo bisogno di leggere attentamente gli atti, ma il mio assistito si è comunque messo a disposizione del pubblico ministero. Ma, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere - aggiunge Fabio Baglioni, che assiste l'imprenditore insieme alla collega Giulia Giusti - ha espresso la sua preoccupazione per i lavoratori e per l'attività dell'azienda, visto il “congelamento” dei conti».

«Quanto mi dà? 2.000 euro al mese»

Quasi 2 milioni il valore dei beni finiti nelle maglie del sequestro, dei quali oltre 1 milione e 400mila euro della società dell'imprenditore parmense. E' la parte più cospicua, legata al filone dell'indagine sui crediti fittizi e le indebite compensazioni. Ma anche l'«amicizia» con F.C. avrebbe avuto il suo prezzo per l'imprenditore. Il 18 gennaio scorso il dipendente dell'Arpae, parlando di D.P. con un altro imprenditore, alla domanda “quanto ti dà?”, risponde in modo deciso: «2.000 euro al mese, non ho mica problemi a dirlo. E subito dopo spiega: «2.000 euro al mese, gli porto a casa del lavoro, gli trovo... gli faccio tutte le carte... gli faccio le valutazioni sulle analisi... gli faccio la consulenza sulla cava».

Quel «grazie» e il fruscio delle banconote

Valutazioni, suggerimenti e la garanzia di controlli pilotati: D.P. avrebbe potuto contare su tutto ciò, secondo l'accusa. Il 5 febbraio scorso F.C. entra negli uffici dell'imprenditore e, secondo gli inquirenti, l'imprenditore gli dà una mazzetta. Le cimici nascoste dagli investigatori registrano infatti un «grazie» da parte del dipendente dell'Arpae accompagnato da un fruscio di carte, come se in quel momento venissero sfogliate delle banconote.

La madre che conta i soldi delle mazzette

E che quello fosse un «brusio di soldi», gli inquirenti lo deducono soprattutto da ciò che accade poco dopo, quando F.C. rientra a casa e incontra la madre. «Che bel pacchetto... lo tengo io», dice la donna. E il figlio replica: «Beh, non li conti? Non lo so nemmeno io quanti ce ne sono dentro». Così, lei si mette a contare, poi i due si dividono il compito. «Tò, conta qui, che io conto questi qua», si sente dire dalla madre. E alla fine è lei che esclama: «Sono 3.000, vacco can...». Poi F.C. le spiega come intende impiegarli: «Do i soldi a... per prendere la macchina». Ma la madre si preoccupa del fatto che siano sufficienti per i progetti del figlio, così lui le spiega quanto potrebbe intascare nel giro di qualche settimana. «Sì... se poi me ne arrivano ancora 1.000 o ancora 2.000 questo mese qua... 5.000 euro»

Le mazzette che conta di intascare entro poche settimane, secondo gli inquirenti. Confidando sugli imprenditori amici.

Georgia Azzali