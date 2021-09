Felegara, ladri entrano in camera

Felegara Mettono a soqquadro la casa mentre i proprietari sono a cena.

E' accaduto domenica sera tra le 19 e le 20,30 in una villetta nel centro di Felegara.

I ladri hanno agito indisturbati rivoltando il contenuto di mobili e cassetti in ogni stanza dei due piani dell'edificio, il piano soprelevato e il primo piano, alla ricerca di soldi e oggetti preziosi, mentre i proprietari, come loro abitudine, si trovavano nella taverna a piano terra dove sono soliti consumare i pasti.

Solo al momento di salire al piano superiore per guardare la televisione e quindi andare a coricarsi per la notte si sono accorti di quanto era accaduto: armadi e ante aperti ovunque, cassetti svuotati, oggetti gettati a terra: una ricerca minuziosa quella messa in atto dai malviventi anche perché... non c'era più niente da rubare, in quella casa.

I ladri avevano infatti già fatto visita all'abitazione di recente, «ripulendo» i residenti di tutto il loro oro e degli oggetti di valore.

Per accedere questa seconda volta pare siano passati dalla parte laterale dell'abitazione attraversando un piccolo appezzamento coltivato ad orto quindi sono risaliti dal pilastro che collega i balconi sui due piani, hanno effettuato un buco alla finestra e con una fil di ferro aggrovigliato, che hanno lasciato sul posto, sono riusciti ad aprire la maniglia per poter entrare.

A far pensare a questo percorso, le tracce di fango lasciate sul pilastro, che fanno presumere al passaggio sul terreno, dopo la pioggia di domenica.

Tutto questo mentre la coppia di proprietari non ha avvertito i rumori: ad essere avvertito, al momento dell'amara scoperta, un grande senso di impotenza, di rabbia e di apprensione nel vedere violata per la seconda volta la propria casa, gli oggetti personali e la propria intimità, con il sospetto che i ladri conoscessere le loro abitudini.

Oltre a questa casa pare che ladri abbiano tentato di rubare anche altre abitazioni di Felegara, nella parte bassa della frazione.

Ma di loro non ci sono tracce.

Do.C.