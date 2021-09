Il Parma ora è più pratico

Si sapeva che non sarebbe stato facile pareggiare l'impeto e l'organizzazione del Pisa, e così è stato. In teoria il Parma in serie B dopo aver speso più di tutti e ingaggiato Buffone Vazquez non dovrebbe e nemmeno potrebbe sorridere di fronte a un pareggio casalingo, ma è vero solo se si guardano le cose da lontano. Più da vicino invece si riesce a capire che il gruppo ha diverse difficoltà. Infortuni e covid sono quelle contingenti, mentre metabolizzare una nuova idea di calcio conciliando lingue, mentalità e gradi di maturità diversi è quella strutturale.

Ritardo fisiologico

Maresca per quaranta giorni ha lavorato con un gruppo, poi dal 1 settembre praticamente ne ha avuto un altro con i vari Cobbaut, Delprato, Coulibaly, Danilo, Correia e pure l'ancora ignoto Traorè (che però ieri era almeno in panchina) arrivati in extremis. Stiamo parlando di oltre mezza squadra.

Il tecnico ci ha messo del suo nelle prime giornate continuando a schierare Sohm come terzino, per di più chiedendogli di andare a fare il play in fase di costruzione. L'intenzione era quella di ottenere superiorità numerica dietro la linea della prima pressione avversaria, un secondo livello di impostazione dal basso che doveva rendere la manovra più fluida e fraseggiata.

Finalmente i terzini

L'effetto invece è sempre stato di aprire una voragine a destra senza alcun profitto più avanti, perché Sohm potrebbe al massimo arretrare tra i centrali ma non ha il passo di un terzino che deve fronteggiare gli avversari più veloci. E che l'esperimento sia, speriamo, stato accantonato, dispiace solo a chi deve giocarci contro.

Contro il Pisa schierando due terzini capaci di andare e tornare sulla fascia il Parma ha creato superiorità in settori magari meno nevralgici ma dove è più spendibile.

Sarebbe riduttivo attribuire al caso-Sohm il fatto di trovarci dopo sei turni nella colonna di destra della classifica. Ci sono diversi altri fattori che hanno inciso e sicuramente a Collecchio ci staranno lavorando. Maresca non deve certo limitarsi a rinfoderare certe ambizioni tattiche, perché quello lo ha fatto un anno fa anche Liverani. Deve solo perseguirle per strade forse meno dirette ma più adatte al grado di conoscenza, di fisicità e abilità tecnica dei suoi giocatori.

Proverbio da rovesciare?

La pazienza non è mai abbastanza né a Parma né in nessun altra piazza calcistica e forse il progetto globale non è stato illustrato a fondo. La scorsa settimana abbiamo per esempio sentito a 12Tv Parma Jaap Kalma dire che «vogliamo restare in B solo un anno» e Javier Ribalta confermare ma aggiungendo che «al Leeds ha fatto bene restare due anni in B e se dovesse succedere a noi potremmo poi uscirne più strutturati». Sembrano sfumature di poco conto ma c'è invece dietro un bello scarto di mentalità. Privilegiare il risultato immediato o lavorare sì per vincere subito ma senza farsi ottenebrare dalle pressioni e tenendo invece il mirino su risultati di gioco e organizzazione che non sempre si conciliano con la fretta? Se prevale la seconda alternativa allora c'è da fare opera di persuasione sui tifosi che storcono naso di fronte a un pareggio. Meglio una gallina domani che un uovo oggi, sarebbe il proverbio alla rovescia che fa al caso nostro. Intanto Buffon e Vazquez, cioè i leader tecnici dello spogliatoio, nelle esternazioni social post-Pisa hanno ribadito ambizioni e voglia di grandeur: «Non potremo mai essere del tutto contenti di fronte a un pareggio». Giusto così. ma intanto bisogna anche seminare inviti alla calma e alla pazienza. La B è lunga e ha i play off: c'è un tempo per la semina e uno per la raccolta ma, come dice il saggio, raccoglierai solo ciò che semini.

Paolo Grossi