Salvini: «Borgotaro ha bisogno di farsi governare da chi la montagna la capisce»

Borgotaro Tappa valtarese, per il segretario della Lega Matteo Salvini, che ieri pomeriggio è stato accolto in piazza Verdi per il tour dei comuni al voto: il senatore ha salutato il candidato del centrodestra Cristiano Delmaestro per il quale «tra una settimana si prospettano cinque anni di lavoro», ha esordito sicuro della vittoria.

Prima che il numero uno della Lega parlasse dai gradini antistanti la piazza, si sono succedute diverse personalità del centrodestra, tra cui il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo insieme al collega Emanuele Pellegrini e alla rappresentante provinciale del Carroccio Sabrina Alberini.

«A chi domenica prossima non andrà a votare, diciamo: se il sistema non cambierà, sarete complici - ha poi dichiarato -. Borgotaro ha bisogno di farsi governare da chi la montagna la capisce. Non come in Regione dove il potere è attento solo a certi salotti e tratta la gente di montagna come cittadini di serie B». Continue e incalzanti poi le bordate all'amministrazione uscente, soprattutto sul tema dell'ospedale.

«Un sindaco (indicando Delmaestro, ndr.) che pretende che si riapra il Punto nascita è diverso da un sindaco che lascia che lo chiudano e poi sta zitto ubbidendo a un diktat».

Molti i temi affrontati, alcuni dei quali da anni nell'agenda delle forze locali: oltre alla sanità, le infrastrutture, la digitalizzazione, il lavoro, i giovani «che scappano in città».

Dalle problematiche ritenute specifiche della Valtaro, Salvini è poi passato ai pilastri della Lega.

«Chi va con la sinistra, sceglie la legge Fornero e lo stop di quota 100; chi sta con loro, sta con gli sbarchi; chi preferisce quella roba lì, opta per il reddito regalato (di cittadinanza, ndr) a scapito del lavoro. È tutta l'estate che parlo con imprenditori che non hanno trovato lavoratori, neppure offrendo stipendi da 2.000-2.200 euro al mese».

Centrale poi il tema della sicurezza.

«Il compito del ministro dell'Interno è garantirla e non lasciare che sbarchino migliaia di migranti senza green pass, senza vaccini, senza regole». A proposito di legalità, a fine comizio, al leader della Lega è stato chiesto un commento sulla vicenda Morisi (l'ormai ex social media manager del Carroccio indagato per cessione di droga). «Non commento vicende personali - ha risposto -. Anche io sono indagato».

Prima dei selfie di rito, a Salvini è stata regalata una penna realizzata in radica di quercia da un artista della Valtaro. «La userò - ha detto - per firmare il prossimo incarico da ministro».

Monica Rossi