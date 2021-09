Festa per la promozione in A2

Matteo Pia

«A sì!» è lo slogan che ha accompagnato la vittoria delle ragazze del Collecchio contro le trentine del Villazzano nella serie di play-off che è valsa la promozione in A2.

Ah sì, proprio un grande risultato a coronamento di una stagione oltre ogni aspettativa perché giocata interamente con un gruppo di ragazze under 18 e under 15.

«Una grande soddisfazione perché arrivata inaspettata e con un gruppo dall'età media attorno ai 17 anni, dal momento che della rosa hanno fatto parte in pianta stabile anche tre ragazze del 2006. Sono tutte ragazze del nostro vivaio che hanno formato un gruppo capace di consolidarsi negli anni», racconta con soddisfazione Elisa Peri, che già da diversi anni guida la squadra assieme a Benedetta Armani, Debora Carpena, Elena Chiesa e con Alessia Zavaroni come pitching coach.

«La promozione non era certo il nostro obiettivo primario ad inizio anno. Facciamo il campionato di B per permettere alle ragazze di fare esperienza contro avversari anche più esperti, per giocare più partite possibili visto il numero esiguo di incontri delle categorie giovanili e per permettere a chi non è ancora pronta per passare in A1 di continuare a crescere con noi».

Che il lavoro impostato nelle annate precedenti abbia dato buoni frutti lo si era intuito già nel corso dell'annata con alcune ragazze, su tutte Martina Colonna e Alessandra Mavilla (entrambe anche convocate in Nazionale per l'Europeo Under 18) che si sono ritagliate uno spazio importante pure con la prima squadra targata Bertazzoni.

«Sapevamo di avere una bella squadra - continua Elisa Peri - ma non sapevamo cosa realmente avremmo potuto fare anche perché ogni anno in Serie B arrivano squadre nuove e piuttosto eterogenee, con giocatrici giovani ed altre più esperte. Prima della prima amichevole precampionato, però, abbiamo chiesto alle ragazze quale obiettivo avremmo voluto darci per la stagione e sono state proprio loro a dire di voler vincere più partite possibili. A quel punto, dato che eravamo in ballo, abbiamo deciso di ballare».

Così sono arrivate 13 vittorie a fronte di 3 sole sconfitte (di cui due ininfluenti all'ultima giornata a giochi già fatti) in regular season e poi il doppio successo nella finale contro il Villazzano, superato 8-0 in casa e 5-0 in trasferta.

«Il ringraziamento va alle ragazze per l'impegno dimostrato tra scuola, infortuni, vaccini, impegni con la prima squadra e con le nazionali giovanili, ovviamente ad uno staff coeso ed affiatato e alla società. Devo dire che la soddisfazione più grande sono stati i complimenti ricevuti nel corso

della stagione dagli allenatori avversari per la qualità

del gioco espresso, per la grinta e lo spirito che le ragazze hanno messo in campo».

La stagione non finisce però qui. Domenica le stesse ragazze saranno in campo a Bollate per le finali scudetto della categoria Under 18 (mentre le Under 15 giocheranno proprio a Collecchio): «Faremo le Final Four Under 18 per la rinuncia del Bussolengo impegnato nei play-off per la promozione in A1. Non ce le siamo meritate sul campo per una giornata-no nello spareggio contro Rovigo arrivata nel momento meno opportuno, anche se è vero che il giorno prima avevamo giocato e vinto gara uno contro il Villazzano. Sarà l'occasione per provare a chiudere ancora più in bellezza questa stagione e anche il ciclo delle ragazze del 2003 iniziato tre anni fa e che ci ha portato fin qua».