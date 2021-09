L'Ausl: «Vaccinazioni in aumento. In fila ora anche i no vax»

L'effetto Green pass ha fatto aumentare il numero dei vaccinati. Da quando il Governo ha annunciato l'obbligo del certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro, sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato, il numero delle persone che hanno deciso di immunizzarsi è aumentato.

Il pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre e, salvo sorprese, resterà in vigore fino al 31 dicembre, così stabilisce il decreto legge 127 del 21 settembre. Ma già dai giorni successivi al 16 settembre - quando è stato annunciato il divieto, per tutti i lavoratori, di presentarsi sul posto di lavoro senza il passaporto vaccinale - la corsa al vaccino ha ricevuto un'accelerata, diventata sempre più consistente lo scorso fine settimana. «Adesso si presentano tanti scettici e no vax e quindi è un po' più complicato lavorare», ammette Ines Tollemeto, una delle coordinatrici mediche dei centri vaccinali dell'Ausl.

L'accelerata

La corsa, o forse sarebbe più corretto parlare di rincorsa, al vaccino non è stata immediata, ma è diventata evidente a distanza di qualche giorno dall'annuncio dell'obbligo di Green pass. «Venerdì 17 settembre i liberi accessi ai punti vaccinali di Parma e provincia sono stati 384, mentre venerdì 24 sono aumentati a 518», fa notare Tollemeto, continuando a confrontare i dati degli ultimi due fine settimana.

«Sabato 18 abbiamo avuto 659 accessi liberi, mentre sabato 25 erano 702. Domenica 19 si sono presentati spontaneamente 369 persone, che sono diventate 386 domenica successiva, il 26 settembre».

L'identikit

Ma chi sono, e soprattutto come si comportano, tutti quelli che decidono di farsi vaccinare? «Ai punti vaccinali si presentano numerose persone che ci dicono: “sono qua solo perché mi obbligano, altrimenti il vaccino non lo farei”. Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di persone fra i 30 e i 50 anni», ammette la coordinatrice dell'Ausl.

Se all'inizio della campagna vaccinale il clima era di attesa e speranza, ora prevalgono scetticismo, paura e rabbia per essere costretti a subire quello che in tanti considerano un sopruso. Tanto che non mancano i momenti di tensione. «Mi è capitata una persona che ha preteso che le elencassi e spiegassi tutti i componenti chimici presenti nel vaccino, cosa che ho fatto.

Alla fine ha accettato di farsi fare l'iniezione». Nessun problema invece con gli over 70. «Questa fascia di popolazione sfiora il 100% di vaccinati con la seconda dose».

Giovani e stranieri

Anche i ragazzi, a partire da giugno, hanno risposto bene alla campagna anti Covid. «Nella fascia d'età 16-19 anni ha completato il ciclo vaccinale il 68% dei ragazzi, mentre la percentuale di chi ha ricevuto almeno una dose sale all'80%». Gli stranieri si sono invece mossi più tardi. «Forse perché, erroneamente, credevano di essere esclusi. Quando hanno capito che potevano vaccinarsi hanno risposto in massa. Questo è avvenuto durante l'estate e tra i più presenti sono stati indiani e cingalesi».

Meglio prenotare

Dal 7 settembre i punti vaccinali sono ad accesso libero. Ma Tollemeto consiglia di prenotarsi «per evitare code e rendere più ordinata la gestione». Tanto più «che adesso si può fissare l'appuntamento con 24 ore di anticipo». Prenotare il vaccino è semplice: si può chiamare il numero verde 800.60.80.62 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 13), oppure rivolgersi agli sportelli unici Cup dell'Ausl o alle farmacie che fanno prenotazioni Cup, usare il Fascicolo sanitario elettronico, l'App ER Salute o il CupWeb. «Chi si presenta senza prenotazione, arrivi almeno mezz'ora prima della chiusura degli ambulatori». Tra il 20 settembre e lunedì ci sono stati 5.000 accessi nei vaccinali (solo 1.800 i prenotati) e per Tollemeto è una cifra legata all'effetto Green pass. «Mi aspetto che il numero dei vaccinati cresca fino a metà ottobre, per poi calare». Perché a quella data tutti i lavoratori dovrebbero essere in regola con il pass. Grazie al vaccino o ai tamponi a getto continuo.

Pierluigi Dallapina