Le ultime parole di Giuseppe Calcagno alla moglie e ai figli: «Resterò sempre con voi»

Colorno «Me ne sto per andare, ma resterò per sempre accanto a voi». È la promessa che Giuseppe Calcagno ha fatto alla moglie Rosalba e ai figli Mariangela e Federico, prima di spirare, a 57 anni all'alba di lunedì, alla casa di cura Piccole figlie di Parma, dove si trovava ricoverato da alcuni giorni per un aggravamento della malattia che, da poco più di due anni, lo stava duramente mettendo alla prova. Oltre ventiquattro mesi in cui Giuseppe – residente a Colorno con la propria famiglia - «ha vissuto una vera e propria odissea», ricordano Rosalba e Mariangela, «ma in cui ha mostrato un'incredibile forza di volontà e determinazione: ha voluto combattere perché non voleva lasciare noi, la sua famiglia, tanto da non lamentarsi mai dei dolori che pativa a seguito della malattia e delle terapie». Giuseppe Calcagno era nato a Senise, in provincia di Potenza, in una famiglia numerosa – aveva nove fratelli – e in condizioni di vita tutt'altro che agevoli. «Professionalmente si creò da solo, compiendo tanti sacrifici», ricordano moglie e figlia. A soli quattordici anni, così, Giuseppe venne da solo, a Parma, per lavorare: inizialmente da muratore, poi come operaio in alcune ditte del Parmense e, per ultimo, presso l'azienda alimentare colornese Sassi.

«Era una persona squisita: semplice e onesta, si faceva voler bene da tutti», ricorda la moglie, che conobbe Giuseppe a soli diciassette anni: i due si sposarono nel 1996 e diedero successivamente vita ai figli Mariangela e Federico. I funerali di Giuseppe Calcagno saranno celebrati oggi alle 14 nel duomo di Colorno.