Otto Comuni al voto: il più giovane candidato consigliere ha 18 anni da pochi giorni

Siamo al «rush» finale, l'ultimo sprint, per i candidati che domenica e lunedì prossimi si sottoporranno al giudizio degli elettori degli 8 Comuni della provincia di Parma chiamati al rinnovo del consiglio comunale.

In nessuno dei Comuni in cui si terranno le amministrative è previsto il turno di ballottaggio e quindi già lunedì sera si conosceranno i nomi dei sindaci e dei consiglieri che, salvo sorprese, saranno in carica fino al 2026.

I candidati

In corsa, a sostegno dei 20 candidati alla carica di sindaco, ci sono 234 candidati consiglieri che si contenderanno i 96 posti che verranno assegnati nei banchi di maggioranza e opposizione. Negli elenchi spiccano alcune curiosità: il candidato consigliere più anziano è del 1938 mentre il più giovane ha compiuto 18 anni il 26 settembre. Solo tre candidati consiglieri sono nati dopo il 2000. Sfogliando le liste, sette candidati sono nati fuori dall'Italia: due in Svizzera, uno in Francia, due in India e due in Venezuela.

Le donne in corsa

Guardando al genere dei candidati, la bilancia continua a pendere a sfavore delle donne. Sono infatti solo cinque le candidate a sindaco (a Busseto, Felino, Neviano, Sala Baganza e San Secondo): a Borgotato, Fontanellato e Traversetolo, nessuna donna ha scelto di correre per lo scranno più alto. E se le «quote rosa» incentivano indubbiamente il coinvolgimento delle donne, la parità nei numeri è decisamente lontana. Le donne candidate al ruolo di consigliere sono infatti 98, 38 in meno dei candidati maschi: guardando il dato percentuale, gli uomini sono il 75% dei candidati sindaco e il 58.1% dei candidati consiglieri. La «distanza» più alta si registra a Neviano degli Arduini dove, nelle tre liste in corsa, compaiono solo undici nomi femminili: meno della metà del numero di uomini (25). A Traversetolo, invece, la parità è esatta: 6 candidate e 6 candidati in ognuna delle due liste.

Al di là dei numeri e delle statistiche, a decidere chi entrerà in consiglio saranno comunque gli elettori che si recheranno alle urne domenica 3 ottobre tra le 7 e le 23 o lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15. Ognuno di loro potrà votare per un candidato sindaco ed esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio comunale della lista che appoggia il candidato sindaco. Nel caso siano due, però, devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Alla lista che appoggia il sindaco eletto andranno 8 seggi, mentre i restanti 4 saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Chiara De Carli