Quel fuoristrada solo virtuale: 6 mesi alla truffatrice seriale

Di certo l'esperienza non le mancava. E anche quella volta, sebbene non avesse portato a casa granché, le era andata bene. Aveva messo il solito annuncio allettante online, e qualcuno si era fatto avanti. Un fuoristrada Suzuki a un ottimo prezzo che aveva subito ingolosito Carla (la chiameremo così) e il marito. Il tempo di fare il numero che compariva sotto all'annuncio, la rassicurazione da parte della voce femminile dall'altra parte che la macchina era ancora disponibile, e Carla si era precipitata a fare una ricarica da 100 euro sulla carta Postepay che le era stata indicata. L'appuntamento per vedere l'auto e chiudere l'affare? A Viareggio. Ma, al di là della distanza, nessuno si è presentato. E la truffatrice, 37 anni, residente a Monza, ieri è stata condannata a 6 mesi, come richiesto dal pm Elena Riccardi.

Nell'aprile di tre anni fa, quando aveva sentito Carla al telefono, era stata molto convincente. E lei non era stata certo a discutere sui 100 euro di caparra. Soldi persi. Non solo. Il giorno dell'appuntamento, quando la donna aveva risposto al telefono dopo infiniti tentativi, si era anche mostrata particolarmente seccata. Era solo in ritardo di qualche ora. Ma nessuna l'ha mai vista.

r.c.