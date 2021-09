Seirs Croce gialla, la nuova «casa» è nell'ex centro stampa della Gazzetta

Nelle due grandi sale dell'hub vaccinale il tempo è scandito dai bip dei tabelloni segnacoda. Si procede spediti. Avanti il prossimo: ormai siamo a quota 60mila dosi. Finirà, prima o poi, la lunga guerra al virus. Ma anche in tempo di «pace» via Mantova resterà una trincea per Parma e per i territori dai quali parta un sos: l'ex centro stampa della Gazzetta è la nuova casa base di Seirs Croce gialla. Sarà il luogo di una buona notizia rinnovata quotidianamente, grazie all'impegno di chi ha deciso di mettersi al servizio del prossimo.

Sabato l'inaugurazione

Sabato alle 12 l'inaugurazione. Fine dell'emergenza «abitativa» per chi le emergenze altrui le affronta da trent'anni, da quando Luigi Iannaccone diede vita alla onlus dedicata a soccorso sanitario e protezione civile in un garage in via Rosselli 2. Era l'aprile del 1991. Da allora gli spazi (coperti) non sono cresciuti poi di molto, mentre l'associazione arrivava a toccare quota 162 iscritti. «E ora - sorride il presidente di Seirs - passiamo dai 16 metri quadrati di via del Taglio, dove manterremo la sede legale, a 2.500». Quei 16 metri bastavano per l'ufficio. Per il resto, gli stessi volontari che hanno prestato tante volte soccorso a chi aveva perso casa o lavoro in una calamità si dovevano affidare ai container. Scatoloni d'acciaio per stipare tute, materiale sanitario, tende e coperte, acqua e cibo... E un piazzale, per lasciare all'addiaccio pulmini per trasporti di soggetti fragili e ambulanze da centomila euro.

Spazio coperto per i mezzi

Ora i 14 mezzi della Croce gialla staranno tutti al coperto, nel capannone che prima conteneva le bobine giganti pronte a diventare copie di giornale. Anche i due container (non li si può abbandonare del tutto...) dell'officina e della sala lavaggio tute saranno all'interno della struttura lungo la tangenziale Nord. «Finalmente potremo disporre anche di 28 bancali per le necessità immediate di Protezione civile, finalmente potremo stoccare gli alimenti offerti dalle aziende del territorio» aggiunge Iannaccone. In cortile dovrebbe restare solo il camion più ingombrante, ma non è detta l'ultima manovra.

Una nuova dimensione

È molto più di un trasloco: è l'ingresso in una nuova dimensione. L'horror vacui - ammesso sia stato provato in giugno, all'affacciarsi dei volontari di Seirs su quei 2500 metri quadrati - dev'essere durato pochi istanti, mentre già si lavorava per sistemare gli ambienti. Ogni spazio ha presto trovato una destinazione. Alcuni saranno abitati dalla creatività, aperti alla cittadinanza. Come l'ex magazzino per le copie di Gazzetta appena stampate. «In grado di accogliere centinaia di persone, sarà a disposizione di tutti, per eventi, mostre, presentazioni - annuncia Iannaccone -. L'unica condizione è che sia usato per occasioni di incontro o confronto, mai di contrapposizione. Noi siamo consapevoli che questo non è un luogo qualsiasi, ma uno spazio nel quale si è depositata una storia condivisa, da salvaguardare». L'altra metà dell'hub vaccinale, il cuore del capannone un tempo enorme scrigno della rotativa, dovrebbe restare «sanitaria» anche dopo la fine della lotta alla pandemia.

Restano gli ambulatori

«Pensiamo di mantenere la struttura suddivisa in tanti piccoli ambulatori - anticipa il presidente della Croce gialla - per affrontare patologie di notevole impatto sociale. O per essere pronti, nel malaugurato caso di nuove emergenze». Che potrebbero non essere mediche. E allora i grandi spazi (tra l'altro in una struttura antisismica) potrebbero essere adattati in pochi minuti per ospitare nuclei familiari, grazie alle brande, alle coperte e a tutti i generi di prima necessità che stanno trovando posto in via Mantova. Largo alla fantasia anche in quello che era un corridoio sospeso tra rotativa e magazzino copie. «Lo doteremo di computer e lo apriremo ai giovani per studi e ricerche. Chi poi avrà intenzione di fare volontariato non avrà che da scendere le scale». Sotto, troverà la zona ritrovo, le docce, i cinque posti letto (uno per il centralinista) destinati al turno di notte.

Verso l'ingresso nel 118

Un impegno di 24 ore su 24 che potrebbe crescere, visto che Seirs, iscritta all'Associazione nazionale pubbliche assistenze dal 2001, sta seguendo la procedura di accreditamento per il 118. «Questa è anche una posizione strategica per coprire anche le urgenze nei quadranti settentrionale e orientale della città».

Al piano terra, anche una cucina da 150 pasti all'ora. «Tutta l'attrezzatura è stata donata o recuperata» ricorda Paolo Iannaccone. Il fratello del presidente sottolinea come tra le parole d'ordine della onlus ci siano i verbi «adattarsi, adeguarsi e trasformare». E infatti. Risalendo le scale, si trovano non solo gli uffici dell'ex centro stampa ora destinati all'amministrazione, alla presidenza e agli aiuti umanitari e a una piccola sala riunioni-formazione, ma anche una sala più grande ricavata nell'ex magazzino lastre. «Sarà tecnologicamente avanzata - dice Luigi Iannaccone - e potrà essere sede di mostre o di un call center in caso di necessità: le linee ci sono già». Il presidente non nasconde l'emozione e la gratitudine per lo spirito di condivisione alla base di questa svolta. «Mi preme ringraziare tutte le aziende e i cittadini dai quali abbiamo ricevuto aiuto, in modo particolare l'Unione parmense industriali, la presidente Annalisa Sassi e il direttore Cesare Azzali, e il Gruppo Gazzetta di Parma, il presidente Giovanni Borri e il direttore generale Pierluigi Spagoni, per la grande disponibilità e le preziose attenzioni. La loro».

Una vicinanza che va ben oltre la contiguità con la sede del nostro giornale, di 12 Tv Parma, Radio Parma e Publiedi.

L'intitolazione a Marco

La nuova casa dei volontari di Seirs è dedicata a Marco Federici. Era uno di noi, marito della nostra collega Chiara Cacciani. È morto a 46 anni, in un incidente stradale il mattino dell'11 luglio del 2013 a Corcagnano, mentre stava venendo al lavoro in scooter. Quel giorno perdemmo in tanti un compagno di strada: sia noi che chi ha il cuore sotto la tuta del soccorritore o sotto una divisa. «Marco era stato a lungo al nostro fianco, con discrezione e intensità, nel dopo terremoto in Molise e in Abruzzo (esperienza documentata, oltre che nei suoi reportage, nel libro “Angeli tra le macerie”, ndr) - ricorda Iannaccone -. Come persona e come giornalista ha saputo cogliere e trasmettere i sentimenti e le necessità delle popolazioni colpite, mantenendo sempre una grande attenzione ai valori della solidarietà, dell'ascolto e dell'accoglienza». A chiunque si accingerà a varcare la soglia della sede dell'associazione, Federici sarà ricordato dalla lapide affissa accanto all'ingresso. Toccherà alla sua bimba, la piccola Anna, scoprirla sabato. Da lì basterà alzare lo sguardo verso l'edificio che ospita la nostra redazione, per intravvedere la scrivania alla quale Marco ha trascorso tanti giorni della sua breve vita. Sul marmo, il suo nome spiccherà come la firma a un articolo attuale ogni giorno.

Roberto Longoni