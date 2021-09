Sparite altre biciclette dal cortile di due abitazioni

Ancora ladri di bici in azione. Altre due ne sono sparite in pieno giorno da due diversi cortili di abitazioni private. Una delle fidentine derubate ha postato il suo appello sui social, corredato con tanto di foto della sua bici sparita.

«Tra le 16.30 e le 18.30 è “sparita” la mia bicicletta, parcheggiata all'interno di un'area cortilizia privata, ben recintata. Ho già sporto denuncia. Chiedo cortesemente, se qualcuno la vedesse in giro, abbandonata o altro, di segnalarla».

Un'altra bici chiusa, con tanto di catena, è sparita da un altro cortile, di un'abitazione, in pieno centro storico. Anche questa era da donna, una city bike, lasciata dentro a un'area, delimitata da tanto di cancellata. E anche questa è sparita in pieno giorno.

Ormai non si contano più le biciclette rubate in questi ultimi mesi estivi. Da donna, da uomo, da ragazzo, insomma un vero e proprio stillicidio.

Numerosi fidentini hanno più volte segnalato diverse bici smontate dei pezzi e abbandonate in diversi punti della città: nella rastrelliera della zona stazione, nel complesso dei Terragli, ma anche nelle strade del centro storico e nei parcheggi di alcuni supermercati. Probabilmente, chi le ruba, le smonta dei pezzi che servono, lasciandole poi in giro. Come sempre l'invito delle forze dell'ordine, in caso di furto della propria bici, è quello di sporgere immediatamente denuncia, in quanto, nel caso venisse ritrovata, occorre esibire copia della denuncia, per poterne rientrare in possesso».

r.c.