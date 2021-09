«Giuseppe Verdi, un grande ''europeo'' da riscoprire»

Vittorio Testa

«La vostra terra ha qualcosa di particolare, di magico» dice il Maestro Daniele Gatti che sabato prossimo, alle ore 20, sarà sul podio del Teatro Regio alla guida dell'orchestra Rai nell'esecuzione della Messa da Requiem.

Magico dice tutto e dice niente: e questo musicista milanese che dirige molto fisicamente, come percorso dalla musica che gli scorre dentro densa ed emozionante per poi fluire in orchestra e quindi riversarsi sul pubblico, si rammarica di non trovare la parola adatta a esprimere quello che prova tutte le volte che viene in visita alle Roncole. Maestro, si sa, quando si parla di musica ci si accorge dell'imprecisione descrittiva delle sensazioni provate. Diciamo dunque che il Maestro Daniele Gatti è affetto dalla sindrome verdianroncolese. Può andare, sì.

«Ogni tanto mi metto in macchina, vengo a Parma, poi eccomi nella Bassa». Pranza da Vernizzi e poi percorre il ‘'chilometro del fulmine'': la saetta che incenerì sei persone, Verdi tredicenne incolume, perché in ritardo. Da Madonna dei prati a Roncole, un idillio campestre e riparte, «felice d'aver respirato gli orizzonti piatti e larghi, ariosi, dei luoghi in cui Giuseppe Verdi venne al mondo».

Sì proprio una verdianroncolite in piena regola, inguaribile, quella contratta da Daniele Gatti. Sessant'anni, ragazzino sognante di giocare nell'Inter, ha il futuro segnato dal padre e da… Carlo Bergonzi.

«Mio padre aveva studiato da tenore e poi lavorava nella banca in cui Bergonzi, un insperabile maestro di canto verdiano e non solo, aveva il conto. E da giovane allievo del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano ebbi l'incarico di musicare al pianoforte le 30 arie di Tosti incise da Bergonzi».

Carriera di quelle da prima pagina, un gesto teneramente o a volte imperiosamente trascinante, Gatti sembra dirigere spesso con gli occhi e le espressioni del viso. Semplice e cordiale, il maestro ha in uggia la superficialità e i luoghi comuni. Sicché la definizione di Massimo Mila del ‘Requiem michelangiolesco'' scenario di uomini che fuggono terrorizzati dal Dies Irae lo fa sorridere.

«Verdi va riscoperto, ripercorso con uno spirito nuovo. Va rivalutato come compositore di respiro europeo: non a caso amava stare a Parigi, la città che a metà Ottocento era diventata la capitale della musica, più innovativa. E Verdi dov'era? Io credo che il Verdi quarantottesco che ci hanno raccontato sia una caricatura patriottica di comodo. Certo vicino con lo spirito ai milanesi insorti, all'esercito piemontese-francese nelle guerre di indipendenza. Ma lui restò a Parigi, lì dove si respirava la nuova musica, Berlioz, più tardi Wagner…». Non è un caso, secondo Gatti, che Verdi maturi le sue scelte musicali in un contesto internazionale, una crescita che dal punto di vista sinfonico culminerà con l'accordo ‘'cinemusicatografico novecentesco'' con il quale si apre l'Otello.

Sabato sera dunque sarà sul podio per la Messa da Requiem.

Mettiamo via l'accumulo di opinioni e sensazioni provate finora davanti a questo capolavoro. E seguiamo i suggerimenti del Maestro Daniele Gatti, Roncolese ad honorem e da oggi Socio d'onore bussetano degli «Amici di Verdi» che hanno sede a Casa Barezzi. Il Requiem verdiano, ovvero l'Uomo davanti al mistero della morte, nudo indifeso davanti a Dio. Una composizione di profondità insondabile?

«Sì, proprio così - dice il Maestro che recita persino un mea culpa -: E' un capolavoro così intenso e grandioso che soltanto l'incoscienza giovanile mi spinse a dirigerlo quando avevo ventotto anni, a Spoleto, all'apertura del Festival dei ‘'Due mondi'', alla guida dell'Orchestra Rai». Un mea culpa perdonabile, visti gli esiti successivi…«Non so - ribatte severo con se stesso -: Diciamo che dirigendolo più avanti mi sono meravigliato ogni volta della ricchezza artistica e morale di Verdi». Titanico, Michelangiolesco, potente, grandioso: sul Requiem fioccano definizioni roboanti. Di tutto si è detto di questo capolavoro che segnò la conversione di alcuni denigratori di Verdi, come von Bulow e ottenne giudizi encomiastici da parte di Brahms. Va bene, sembra dire il Maestro, ma cos'altro avrebbero potuto fare davanti a questa meraviglia verdiana? La cosa che sta più a cuore a Daniele Gatti è sottolineare «la raffinatezza di Verdi che impreziosisce questa meditazione turbinosa e squassante in vista del cammino finale della vita», spiega il direttore: «Prendiamo in esame il modo di musicare i vari blocchi del Requiem. Parte del testo è scritto in terza persona, parte in prima persona.'Liber scriptus proferetur' è l'ultimo brano scritto in terza persona. Dal ‘Quid sum miser' è tutto diretto, e Verdi usa un diverso trattamento della voce, della linea di canto. Nel ‘Liber' il mezzosoprano ha un canto marmoreo. Subito dopo abbiamo il meraviglioso terzetto del ‘Quid sum miser', abbiamo ‘l''Ingemisco'', il ‘Recordare''. E qui il Genio creativo mette l''ascoltatore in una condizione più emozionante. E' un uomo che teme il giudizio di Dio ‘'Rex tremendae majestatis'', che supplica ‘'voca me cum benedictis'' e che sembra addirittura ammonire l'Onnipotente: ‘'Recordare Jesu piae quod sum causa tue vie'' per poi impetrare il ‘'Libera me de morte aeterna''». E qui veniamo alla domanda delle domande: Verdi era ateo? O lo è stato per gran parte della vita? «E come giudichiamo ll fatto - aggiunge il Maestro - che avesse fatto costruire una cappella consacrata nella Villa di Sant'Agata? Io non credo che un uomo della sua profonda sensibilità non avvertisse un timore, uno smarrimento , qualcosa che trascendeva la vita terrena. E' un caso che le ultime sue composizioni sono i ‘quattro pezzi sacri?». E' un mistero che nemmeno i portatori di verdianroncolite più acuta potranno mai svelare. Un mistero, spiegabile forse soltanto con la musica. Daniele Gatti sabato sera ci proverà.