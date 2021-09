Addio a Signifredi, meccanico esperto ed ex calciatore

Collecchio piange Claudio Signifredi. Aveva 68 anni e ha lasciato un vuoto incolmabile in tutto il paese.

E' stato colpito da una malattia che si è ripresentata improvvisamente quattro mesi fa. Lascia la moglie Giovanna, con cui si era unito in matrimonio nell'agosto del 1974, e i figli Alessandro ed Elisa.

Claudio era conosciuto in modo particolare per la sua attività di meccanico d'auto che ha portato avanti per cinquant'anni.

Subito lo ha fatto in una officina propria, dove per 16 anni ha lavorato anche il figlio Alessandro, che col tempo era diventata un punto di ritrovo per gli amici che quotidianamente lo andavano a trovare per scambiare impressioni e commenti su quanto accadeva in paese e non solo.

Fra gli argomenti principali vi era lo sport in generale. Ha successivamente continuato la sua attività in una officina colornese dove ha avuto modo di dedicarsi, in modo particolare, alle macchine d'epoca.

E' sempre stato uno sportivo: ha anche giocato a calcio a livello amatoriale col Madregolo ed è stato un grande appassionato di baseball.

Passione, quest'ultima, che è aumentata quando il figlio Alessandro ha iniziato a praticare questo sport ottenendo risultati di rilievo militando nel Collecchio fin dalla giovane età (nel 1987 si è laureato campione d'Italia con la formazione Ragazzi) per poi continuare con la squadra maggiore fino al 2012.

Claudio Signifredi seguiva sempre le sue partite anche nelle lunghe trasferte.

Oggi alle 17,30 verrà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Collecchio dove domani alle 10,30 sarà celebrato il rito funebre: la salma partirà alle 9,45 dall'ospedale Maggiore di Parma

Gian Franco Carletti